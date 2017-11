Bei den Kassel Huskies, den Roten Teufeln aus Bad Nauheim und den Löwen Frankfurt hat es am Sonntag richtig gescheppert. Punkte gab es für alle drei Eishockey-Teams, die Huskies mussten aber nachsitzen.

Die Roten Teufel aus Bad Nauheim haben am Sonntag eine Blamage gegen den Tabellenletzten der DEL2 abgewendet und am Ende einen ebenso knappen wie spektakulären 5:4-Sieg gefeiert. Die Löwen aus Bad Tölz lagen insgesamt viermal in Führung, am Ende schlugen die Kufencracks aus der Wetterau aber eiskalt zu.

Ähnlich umkämpft lief das Spiel auch in Kassel. Die Huskies benötigten gegen die Bayreuth Tigers eine knappe Minute der Overtime, um letztlich einen 4:3-Sieg bejubeln zu dürfen. Vergleichsweise wenig los war in Frankfurt: Die Löwen besiegten Ravensburg mit 3:2 und bleiben Zweiter.