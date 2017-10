zum Artikel Basketball-Bundesliga : Skyliners beißen sich oben fest

Frankfurt: Die Skyliners Frankfurt präsentieren sich in der Basketball-Bundesliga weiter in Topform. Gegen Bayreuth fuhren die Hessen am Sonntag den fünften Saisonsieg ein. Ganz so spannend hätte das Spiel aber eigentlich nicht sein müssen. [mehr]