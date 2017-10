Es ist der Traum vieler Jugendlicher: Fußball-Profi werden. Mittlerweile ist das auch als Gamer möglich, wie der Südhesse Benedikt Saltzer zeigt. Geht es nach dem eSportler, soll künftig auch bei Olympia um Gold gezockt werden.

Weitere Informationen Saltzer zu Gast im heimspiel! Profi-Gamer Benedikt Saltzer ist am Montagabend zu Gast im heimspiel! des hr-fernsehens. Dort präsentiert er seine Fähigkeiten und spricht über sein Leben als eSportler. Ende der weiteren Informationen

Benedikt Saltzer ist wohl der einzige Fußball-Profi des VfL Wolfsburg, der regelmäßig in der hessischen Verbandsliga spielt. Wie das geht? Saltzer ist eSportler, er ist bei Wolfsburg als professioneller Computer-Spieler für die Titel der "FIFA"-Reihe angestellt und kickt in seiner Freizeit beim FC 07 Bensheim. Schon mehr als zwei Jahren ist es her, dass der Südhesse als erster Gamer von einem Profi-Fußballclub engagiert wurde. Seitdem repräsentiert der vierfache deutsche Meister die Wölfe in der virtuellen Welt.

Klingt nach einem Jungen-Traum, ist aber auch harte Arbeit, wie Saltzer im Gespräch mit dem hr-sport erklärt: "Gerade die Turniere gehen oft den ganzen Tag. Danach fühle ich mich, als ob ich einen Marathon gelaufen bin. Dann will ich nur noch schlafen." Dazu kommen für den 25-Jährigen, der nebenbei ein Lehramt-Studium absolviert, tägliche Trainingseinheiten und repräsentative Aufgaben. "Da gibt es Events in Wolfsburg und Sponsoring-Termine, man kommt echt viel rum, an verschiedenste Orte der Welt."

Fußball hat im eSport noch Nachholbedarf

Weitere Informationen Fußballspielen auf dem Bildschirm Bei Sport-Fußballspielen wie FIFA und dem großen Konkurrenten Pro Evolution Soccer steuert der Gamer immer einen der Profis auf dem Feld. Per Klick wird zwischen den Spielern gewechselt, den Rest steuert der Computer. Genauso wie auf dem echten Rasen, versuchen die Spieler den Gegner mit Pässen und Tricks auszuspielen. Spieler können Online gegeneinander antreten, die Besten versuchen sich an professionellen Turnieren. Ende der weiteren Informationen

Auch wenn die steigenden Werbeauftritte ein Beweis für die wachsende Bedeutung des virtuellen Kickens sind: Im Millionengeschäft des professionellen Gamings hat FIFA weiterhin Aufholbedarf. Während die großen eSports-Titel wie League of Legends, Dota2 oder Counter Strike mit riesigen Live-Events, Millionen-Zahlen beim Streaming und immer neuen Preisgeld-Rekorden aufwarten, muss "König Fußball" um einen Platz unter den Top-Spielen kämpfen.

Für dieses Phänomen gibt es einige Gründe, für Saltzer spielt auch eine Rolle, dass sich Hersteller "Electronic Arts früher nicht so auf eSport fokussiert hat". Mittlerweile würde der Spiele-Riese fast schon dazu gezwungen, immerhin würden sich immer mehr Bundesligisten in dem Bereich engagieren. Neben Wolfsburg sind das inzwischen Schalke, Stuttgart und Leipzig. "Die Vereine wollen ja größere Turniere und dadurch gibt es auch mehr Preisgeld." So bekam etwa der Sieger des Interactive World Cups im Sommer 200.000 US-Dollar.

Ständige Taktikspielereien

Aber aus was besteht er denn nun, der Alltag eines eSportlers? Natürlich aus vielen und regelmäßigen Spielen. Dabei geht es nicht nur um die Verbesserung der Fingerfertigkeit, sondern auch viel um Taktik. Erschwert wird das dadurch, dass sich das Spiel gerne mal ändert. Während der echte Fußball Jahre für kleine Regeländerungen braucht, gibt es von FIFA jedes Jahr eine neue Version. Dazu kommen sanfte Anpassungen über sogenannte Patches, mit denen etwa das Verteidigungsverhalten der Außenverteidiger geändert wird.

Seit 2015 tritt Saltzer für den VfL an. Bild © Imago

Dem Gelegenheitszocker an der heimischen Konsole mag so etwas kaum auffallen, aber die Profis spüren oft auch kleine Änderungen: "Wenn man an einem Rad ein wenig dreht, eröffnet das neue Möglichkeiten", erklärt Saltzer. "Plötzlich findet einer eine neue Taktik, alle kopieren das. Dann findet einer einen Konter und es geht von neuem los."

Olympia für Profi-Gamer?

Ständiges Arbeiten an der Taktik ist die Folge für Saltzer, den aber nicht nur kleine Details, sondern auch die künftige Akzeptanz des eSports als Ganzes umtreibt. Sind Profi-Gamer auch Sportler? Für den Südhessen keine Frage: "Ich sehe mich definitiv als Sportler. Es ist halt sportliche Aktivität im Kopf, sowie Hand-Augen-Koordination und Reaktionsfähigkeit. Ich vergleiche das immer gerne mit Schießen oder Schach." Es ist für den sonst sehr sachlichen Saltzer ein emotionales Thema, die Stimme wird lauter, die Wortfrequenz steigt. "Ich bin felsenfest überzeugt, dass eSport irgendwann olympisch wird. Dafür kämpfe ich auch."

Ob er das noch als aktiver Gamer erleben wird, ist aber fraglich. Denn während man auf dem Rasen ab 30 Jahren als erfahren – was ja oft nur ein freundlicher Ausdruck für alt ist – gilt, enden eSports-Karrieren oft schon mit Mitte 20. Die Reaktionsfähigkeit nehme dann ab, so die gängige These. Der 25 Jahre alte Saltzer kann dem naturgemäß wenig abgewinnen – und er hat sich sogar akademisch abgesichert. "Ich habe an der Uni bei Professoren nachgefragt. Die gänige Meinung war, dass man den Leistungshöhepunkt zwischen 25 und 28 Jahren hat. Daher muss ich mir da noch keine Gedanken machen."