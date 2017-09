Seit Olympia hat Anna Hahner keinen Marathon mehr bestritten. Am Sonntag gibt die Osthessin ihr Comeback in Berlin. Dort lief sie 2014 persönliche Bestzeit - und will jetzt die EM-Norm schaffen.

Anna Hahner übt sich vor ihrem ersten Marathon nach Olympia 2016 in Bescheidenheit. "Ich will gesund und lächelnd ins Ziel laufen - dann wird die Zeit auch stimmen", sagte die 27-Jährige aus dem osthessischen Hünfeld am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt. Beim 44. Berlin-Marathon peilt sie am Sonntag (9.15 Uhr/live im Ersten) die EM-Norm für 2018 an. "2:32:00 Stunden sind schon ein Ziel", formulierte die Osthessin die Zielsetzung. Als Topfavoritin gilt die Kenianerin Gladys Cherono.

Erst seit Juli konnte Hahner wieder richtig trainieren. Deshalb macht sie sich keinen Druck, am Sonntag ihre persönliche Bestzeit - 2:26:44 Stunden beim Berlin-Marathon 2014 - anzugreifen. Um in diesen Bereich zu kommen, fehlen ihr viele Trainingskilometer. "Die schlimmste Drucksituation war für mich, überhaupt fit und gesund bei einem Herbstmarathon an den Start gehen zu können", erklärte die Zwillingsschwester von Lisa Hahner.

Frankfurter Rennleiter übte scharfe Kritik

Die Hahner-Zwillinge ernteten für ihren Auftritt 2016 bei den Olympischen Spielen harsche Kritik. Beide waren nach rund 2:45 Stunden mit großem Rückstand Hand in Hand über den Zielstrich gelaufen und hatten sich feiern lassen. Der Frankfurter Marathon-Rennleiter Jo Schindler hatte den Auftritt im Nachhinein als "unsäglich" bezeichnet. Die Konsequenz: Die Hahners wurden im vorigen Jahr für Frankfurt nicht eingeladen. Dort hatte Lisa Hahner 2015 noch eine persönliche Bestzeit (2:28:30) aufgestellt.