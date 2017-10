Tischtennis-Star Timo Boll aus dem Odenwald hat völlig überraschend den Weltmeister, Olympiasieger und Weltranglisten-Ersten Ma Long geschlagen und dadurch das Endspiel des World Cups in Lüttich erreicht.

Der 36-Jährige besiegte den Chinesen am Sonntagmittag nach einem 1:3-Satzrückstand noch mit 4:3. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist verrückt", meinte Boll. "Ich hatte das Gefühl, auf einer Welle zu reiten in diesem Spiel. Das ist ein tolles Gefühl."

Endspiel-Gegner ist am Nachmittag ab 15.30 Uhr sein deutscher Nationalmannschafts-Kollege Dimitrij Ovtcharov. Boll gewann den World Cup in seiner Karriere bereits in den Jahren 2002 und 2005.

Tolle Aufholjagd auch im Viertelfinale

Im Viertelfinale hatte er den aufstrebenden Asian-Cup-Sieger Lin Gaoyuan aus China am Samstagabend mit 4:3 Sätzen bezwungen. Nach einem 0:2-Satzrückstand lag Boll im entscheidenden siebten Durchgang bereits mit 4:10 hinten, ehe er den Satz noch mit 13:11 gewann.