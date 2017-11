Das beschauliche Gelnhausen wird für einen Abend zum "Ally Pally". Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor gibt sich die Ehre - und kündigt bereits weitere Auftritte in Hessen an.

Phil Taylor ist hessischer als man denkt. Seinen Spitznamen "The Power" verdankt der erfolgreichste Darts-Spieler aller Zeiten dem Song "The Power" von Snap! Wer es nicht weiß: Aufgenommen wurde der später millionenfach verkaufte Welthit Anfang 1990 in einem Geschäftshaus an der Frankfurter Stadtgrenze in Offenbach-Kaiserlei. So gesehen ist es für den Engländer auch eine Reise zurück in die Vergangenheit, wenn er am Freitag im gut 40 Kilometer von Frankfurt entfernten Gelnhausen (Main-Kinzig) die Pfeile auf die Darts-Scheibe fliegen lässt.

Parallel zur damaligen Veröffentlichung und Einverleibung des Charts-Krachers – noch immer Taylors persönliche Einlaufmusik bei Wettkämpfen – startete nämlich auch die einzigartige Karriere des heute 57-Jährigen.

Taylor lockt 900 Fans nach Meerholz

Am Freitagabend gibt sich nun der Superstar der Darts-Szene im beschaulichen Gelnhausener Stadtteil Meerholz die Ehre. War der 3.500-Einwohner-Ort jahrelang geographischer Mittelpunkt der Europäischen Union, wird Meerholz jetzt zumindest für einige Stunden zum "Bullseye" der hessischen Darts-Anhänger. Innerhalb von wenigen Tagen war der Show-Wettkampf ausverkauft, die Sport- und Kulturhalle wird mit 900 Zuschauern voll besetzt sein.

Weitere Informationen Darts in der hessenschau Die hessenschau berichtet am Freitag live vom Darts-Highlight mit Weltmeister Phil Taylor. Los geht's ab 19.30 Uhr im hr-fernsehen. Ende der weiteren Informationen

Taylor wirft zunächst gegen einige Hobby-Spieler aus der Region um die Wette. Zum Schluss des Events kommt es noch zum Show-Match gegen seinen Landsmann Terry "The Bull" Jenkins, der ebenfalls zu den Urgesteinen der Profi-Tour PDC gehört. Beide werden zuvor noch in einem Doppel gegen ein heimisches Amateur-Team antreten.

Generalprobe für die Abschieds-WM

Für Herbert Müller geht mit dem Gastspiel von Taylor, der derzeit durch Deutschland tourt, ein großer Traum in Erfüllung. "Ich wollte immer schon so ein Event machen", berichtet Müller dem hr-sport mit leuchtenden Augen. Der 61-Jährige, seit mehr als 30 Jahren leidenschaftlicher Darts-Spieler, bezeichnet sich selbst als absoluten Darts-Freak.

Bereits 2015 hatte Müller, der in Hanau ein Geschäft für Darts-Zubehör betreibt, einen Show-Wettkampf mit Profi Stephen Bunting veranstaltet. Das Event in damals kleinerer Halle lief so gut, dass Müller und seine Mitreiter vom Dartclub Haitz aus Gelnhausen über einen noch größeren Wettbewerb mit einem großen Star der Darts-Branche nachdachte. Und da fiel die Wahl schnell auf Rekord-Champion Taylor (16 WM-Titel), für den der Auftritt in Gelnhausen eine Art Generalprobe für seine letzte Weltmeisterschaft im legendären Londoner "Ally Pally" Mitte Dezember ist.

Weiteres Date mit Taylor vereinbart

Danach will sich die Darts-Legende zu Ruhe setzen und nur noch an Showevents teilnehmen – unter anderem wieder in Hessen. Dort hatte Taylor bereits 2015 und 2016 mit der Teilnahme an der Team-WM in Frankfurt seine Spuren hinterlassen. "Ich habe ihn bereits für einen weiteren Show-Wettkampf eingekauft", so Müller. Dann zusammen mit dem Niederländer Raymond van Barneveld, der 2007 in einem legendären WM-Finale Taylor mit 7:6 bezwungen hatte. Für das ewig junge Duell der beiden Lieblingsrivalen werde derzeit nur noch eine passende Halle gesucht.

Natürlich kommt der vierfache Familienvater, der den Kneipensport zu seiner jetzigen Popularität verholfen hat, aber nicht nur für einen großen Bembel Äppler und ein paar Portionen Handkäs in die hessische Provinz. Der 57-Jährige lässt sich seinen Auftritt etwas kosten. "Geschenkt bekommt man solch einen Spieler nicht", weiß Müller um den Marktwert der Darts-Ikone, der mit seinem Sport schon Millionen verdient hat.

"Mir geht es aber vor allem darum, den Menschen ein schönes Event zu bieten." Die Darts-Scheibe und die Musikanlage sind bereits aufgebaut. Sobald Müller auf Play drückt, geht es los. Mit "The Power" von Snap und der großen Taylor-Show. Und mit Sicherheit wird das Publikum den Dauerbrenner "Taylor Wonderland" zur Melodie des Klassikers "Winter Wonderland" intonieren - um den Größten der Darts-Szene gebührend zu feiern.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 24.11.17, 19.30 Uhr