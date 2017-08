Die Gedanken sortieren, den Erfolg realisieren und wieder Hunger auf neue Wettbewerbe bekommen: Siebenkämpferin Carolin Schäfer hat auf dem Weg zur WM-Silbermedaille herausgefunden, was ihr wirklich wichtig ist.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 in China waren für die deutsche Siebenkämpferin Carolin Schäfer ein Knackpunkt im Leben. Nach drei ungültigen Weitsprungversuchen kauerte die heute 25-Jährige an einer Werbebande und weinte bitterlich. Sie wurde von ihren Gefühlen übermannt – sowohl die sportliche Enttäuschung, als auch der Verlust ihres damaligen Freundes waren der Grund für die Tränen. Der Volleyballer Dennis Hefter wurde einige Monate zuvor von einem Zug erfasst.

Schäfer sucht und findet die nötige Balance

Zwei Jahre später ist von dieser damals so zerbrechlich wirkenden Leichtathletin der LG Eintracht Frankfurt nichts mehr zu sehen. Schäfer hat sich, auch dank der Hilfe des Sportpsychologen Wolfgang Knörzer aus Heidelberg, mental stabilisiert. Und dabei die für sie richtige Balance gefunden.

"Ich habe die nötige Lockerheit und weiß mehr denn je, was Priorität in meinem Leben hat", sagte sie am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens. "Familie, Freunde und mein Partner sind mir am wichtigsten. Ich habe früher vieles zu verbissen gesehen, aber jetzt passen Körper und Geist zusammen."

Emotionaler Moment mit Trainer Sammert

Schäfer hat die für sich nötige Distanz zum Sport gefunden, ihre Zielstrebigkeit dabei allerdings nicht verloren. Bei der WM in London erlebte die im nordhessischen Bad Wildungen geborene Berufs-Polizistin ihren Karrierehöhepunkt und gewann Silber. Es waren emotionale Momente, die folgten, als sie ihren Trainer Jürgen Sammert innig umarmte und beide Freudentränen in den Augen hatten.

"Es ist für uns beide die erste große internationale Medaille gewesen. Das war pure Dankbarkeit, und das stärkt unser Verhältnis", fasst sie ihre Gedanken in diesem Augenblick zusammen. "Wir haben das gemeinsame Ziel erreicht. Ich verspürte deshalb eine innere Zufriedenheit, dass das Konzept aufgegangen ist."

Tränen, große Gefühle und ein noch größerer Jubel begleiteten die vergangenen Jahre von Carolin Schäfer. "Der Weg bis zur Silbermedaille ist ein sehr langer. Wenn man den Lohn dann bekommt, muss man das rückblickend erst einmal realisieren", gibt sie zu.

Schäfer sieht Entwicklung noch nicht als abgeschlossen an

Schäfer will sich dafür die nötige Ruhe geben und ab September im Urlaub Kraft tanken und vor allem wieder hungrig auf neue Erfolge werden. Das nächste große Ziel: Olympia 2020 in Tokio. Bis dahin gilt es für sie, noch stabiler in den Leistungen zu werden und weiter an den Schwächen zu arbeiten. "Ich habe noch viele Reserven", sagte Schäfer mit einem Lächeln im Gesicht und deutete an, dass ihr Entwicklungsprozess noch nicht abgeschlossen ist.