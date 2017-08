Die hessischen Helden der Leichtathletik-WM sind am Donnerstag in Frankfurt feierlich empfangen worden. Carolin Schäfer hatte eigentlich aber nur Pizza und Süßigkeiten im Kopf.

Den ganzen Tag rumhängen, Fernsehen gucken, abwechselnd Pizza und Gummibärchen essen. Ab und zu einschlafen – und dann wieder an den Kühlschrank. Was für viele Menschen nach einem stinknormalen Sonntag klingt, ist für Carolin Schäfer das Ziel ihrer kurzfristigen Träume. "Ich freue mich total, jetzt nach Holland zu fahren und ein normales Leben zu führen", sagte die Vize-Weltmeisterin im Siebenkampf am Donnerstag dem hr-sport. "Füße hochlegen, richtig viel essen. Nicht an Sport denken."

Vize-Weltmeisterin ist nicht jede

Im Gegensatz zu den meisten Ottonormalbürgern hat sich die in Bad Wildungen geborene 25-Jährige diese akute Faulheit allerdings auch redlich verdient. Schäfer gewann bei der Leichtathletik-WM in London Silber im Siebenkampf und rennt seitdem von Termin zu Termin.

Am Donnerstag stand der feierliche Empfang der Stadt Frankfurt im Römer auf dem Programm. "Ich habe viel Stress, genieße das aber auch", so die von Heißhunger-Attacken geplagte Schäfer. "Als Vize-Weltmeisterin angesprochen zu werden, geht runter wie Öl."

Pizza, Pizza, Pizza

Nach allerlei Gratulationen, Interviews und vielen Schulterklopfern steht für die Athletin der LG Eintracht Frankfurt jetzt aber Urlaub auf dem Programm. Es geht in die Niederlande. Und dann wohl direkt auf die Couch – und an die Essensvorräte. "Fettige Pizza, Süßigkeiten – das war alles verboten. Doch das ist jetzt vorbei."