Frühjahrs-Radklassiker am Ostersonntag

Am Ostersonntag bittet "Vlaanderens Mooiste - Flanderns Schönste" wieder zum Tanz. Bei der 102. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt gehören John Degenkolb und Tony Martin nur zu den Außenseitern, im Mittelpunkt steht Weltmeister Peter Sagan.

Für "Flanderns Schönste" hat John Degenkolb eine Schwäche. Die Hingabe ist zwar nicht ganz so leidenschaftlich wie jene große Liebe für Paris-Roubaix, doch auch ein Sieg bei der berühmten "Ronde" zählt zu den großen Karrierezielen des besten deutschen Klassikerspezialisten. Bei der 102. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag ordnet der Radprofi aus Oberursel aber seine eigenen Ambitionen unter, die Anfang des Monats erlittene Bronchitis hat offenkundig einige Nuancen zu viel an Substanz gekostet.

"Ich werde mich voll in den Dienst der Mannschaft stellen, mein persönlicher Fokus liegt auf Paris-Roubaix eine Woche später", sagte Degenkolb nach dem letzten Formtest am Mittwoch bei Quer durch Flandern. Dort bewies der 29-Jährige aus dem Team Trek-Segafredo mit Rang 15 zumindest ansteigende Form und zeigte eine sehr offensive Fahrt. Für Trek wird somit der Belgier Jasper Stuyven über die 266,5 Kilometer von Antwerpen nach Oudenaarde die Kapitänsrolle übernehmen.

Martin: "Die Beine sind gut"

Ähnlich aktiv wie Degenkolb war bei der völlig verregneten letzten Standortbestimmung der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Katusha-Alpecin). Eine wirkungsvolle Attacke des 32-Jährigen aus Eschborn wurde nur gestoppt, weil ihm auf Kopfsteinpflaster das Hinterrad wegrutschte. "Ich warte noch immer auf ein schönes Ergebnis, aber die Beine sind gut", schrieb er in den Sozialen Medien. Mit "Zuversicht" blicke er deshalb auf das wichtigste belgische Rennen der Saison, wenngleich auch er vor allem Paris-Roubaix am 8. April im Visier hat.

Weitere Informationen Mehr im hr-fernsehen Die Höhepunkte des Rennens sehen Sie am Sonntag ab 22.05 Uhr in "heimspiel! bundesliga". Ende der weiteren Informationen

So bleibt den deutschen Radprofis ohne den verletzten André Greipel wohl nur eine Außenseiterrolle am inoffiziellen belgischen Nationalfeiertag. Allerdings stellt zumindest ein deutsches Team einen der großen Favoriten. Weltmeister Peter Sagan aus der Bora-hansgrohe-Mannschaft plant mit Unterstützung des deutschen Meisters Marcus Burghardt seinen zweiten Ronde-Triumph nach 2016. Die Voraussetzungen sind gut, wie vor zwei Jahren gewann der extrovertierte Slowake im Vorfeld den Halbklassiker Gent-Wevelgem.

Zehn Favoriten auf den Sieg

Gleichwohl umfasst die Zahl der Sieganwärter beim erbarmungslosen Ritt über 18 giftige Steigungen (Hellinge) und fünf Kopfsteinpflasterabschnitte sicher an die zehn Fahrer. Olympiasieger Gerg van Avermaet (Belgien/BMC Racing), seine Landsleute Sep Vanmarcke (EF Education First-Drapac), Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) oder Vorjahressieger Philippe Gilbert aus der bärenstarken Quick-Step-Fraktion gehören dazu. "Nur Weltklassefahrer kommen hier bis ins Finale", sagte Katusha-Sportdirektor Torsten Schmidt.

Degenkolb ist fraglos ein solcher, bei der Ronde war er bereits zweimal Siebter, aber seit seinem Traumjahr 2015 mit den Triumphen bei Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix kam er nicht wieder in die Nähe eines großen Klassikersieges. Trek-Sportdirektor Dirk Demol sieht auch den schrecklichen Trainingsunfall im Januar 2016, der Degenkolb beinahe das Leben kostete, als Ursache dafür an.

Sportdirektor Demol von Degenkolbs Talent überzeugt

"Er hat viele Monate verloren, verschiedene Operationen gehabt. Es sieht so aus, als ist er immer noch nicht zurück auf seinem allerbesten Level", sagte der Belgier dem Onlineportal Cyclingnews. Allerdings, und auch das erwähnte Demol, "er arbeitet hart und kämpft. Bei seinem Talent bin ich mehr als überzeugt, dass er in Zukunft noch große Rennen gewinnen wird." Auch ein Radsport-Monument wie das am Sonntag.

