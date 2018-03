Derby-Jubel im Löwenrudel: Die Löwen Frankfurt schlagen die Kassel Huskies und stehen im Playoff-Halbfinale um die Meisterschaft der DEL 2.

Die Löwen Frankfurt haben es geschafft. Sie gewannen am Sonntagabend auch das sechste Spiel der Viertelfinalserie gegen den Erzrivalen Kassel Huskies - Endstand: 3:1. Damit sind die Frankfurter dem erneuten Meistertitel in der DEL 2 einen Schritt näher gekommen.

Verbissener Kampf

5768 Zuschauer in der Kasseler Eissporthalle sahen einen verbissenen Kampf und zunächst die Führung für die Kassel Huskies. Tyler Gron verwertete eine Vorlage von Sam Povorozniouk. Im zweiten Drittel spielten dann die Löwen groß auf. Lucas Dumont sorgte für den Ausgleich. Brett Breitkreuz erzielte kurz vor der Drittelpause dann auch noch die Führung.

Im dritten Drittel mussten die Huskies mehr Risiko eingehen, um vielleicht doch noch das siebte Spiel zu erzwingen. Doch es fehlte die Struktur im Angriffspiel. Am Ende machten dann die Frankfurter alles klar. Löwen-Stürmer Nils Liesegang sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Er musste den Puk nur noch ins leere Tor befördern.

Löwen krönen Aufholjagd

Das sechste Spiel in der Viertelfinaleserie war der Schlusspunkt einer bemerkenswerten Löwen-Aufholjagd. Die ersten beiden Duelle konnten noch die Huskies für sich entscheiden. Die Löwen schmissen daraufhin frustriert ihren Trainer Paul Gardner raus. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier übernahm selbst das Traineramt. Unter ihm konnten die Löwen die Viertelfinal-Serie drehen. Er übernahm beim 0:2 und drehte es in ein 4:2.

"Wir haben auch nach den zwei Niederlagen zu Beginn nicht an uns gezweifelt", sagte ein erschöpfter Nils Liesegang dem hr-Sport. "Wir waren am Ende das glücklichere Team, aber auch cleverer." Auf wen die Löwen im Halbfinale treffen, hängt vom letzten, noch ausstehenden Viertelfinale ab. Entweder geht die Reise am Gründonnerstag nach Bietigheim, oder die Löwen starten mit einem Heimspiel gegen Kaufbeuren. Klar ist laut Liesegang nur: "Wir spielen um den Titel. Deshalb sind wir angetreten."