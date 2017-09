Eishockey-Trio startet siegreich in die Saison

Die Löwen Frankfurt, die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim gewinnen ihr erstes Spiel der neuen DEL2-Saison. Die härteste Nuss hat dabei am Freitag der Meister zu knacken.

Saisonauftakt nach Maß für das hessische Trio in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2): Sowohl die Löwen Frankfurt als auch die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim konnten am Freitag ihr erstes Spiel gewinnen. Meister Frankfurt bezwang Vize-Meister Bietigheim mit 4:3 nach Verlängerung. Nils Liesegang erzielte in der Overtime den entscheidenden Treffer.

Kassel gewann sein Heimspiel gegen Dresden mit 3:1. Bester Torschütze war Braden Pimm mit zwei Toren. Bei Bad Nauheims 3:0 gegen Heilbronn trafen Radek Krestan, Andreas Pauli und Cody Sylvester.