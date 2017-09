Das Löwen bleiben in DEL2 in der Erfolgsspur.

Das Löwen bleiben in DEL2 in der Erfolgsspur. Bild © Imago

Huskies verlieren in der Overtime

In der DEL2 präsentieren sich die Puckjäger der Löwen Frankfurt weiter in beachtlicher Frühform. Auch Bad Nauheim behält die Oberhand, während Kassel in der Verlängerung das Quäntchen Glück fehlt.

Viertes Spiel, vierter Sieg: Die Löwen Frankfurt sind in der noch jungen Eishockey-Saison nicht zu bändigen. Bei den Ravensburg Towers setzte sich der amtierende DEL2-Champion am Sonntagabend mit 3:2 nach Verlängerung durch. Mit zehn Punkten liegen die Löwen an zweiter Stelle.

Schon auf Platz vier folgen die Kuvencracks des EC Bad Nauheim. Die Kurstädter schoben sich durch einen 4:2-Erfolg beim Schlusslicht Tölzer Löwen in der Tabelle vorbei an den Kassel Huskies. Die Nordhessen mussten sich beim EHC Bayreuth mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.