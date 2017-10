Hochspannung pur in der DEL2: Die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies strapazieren die Nerven ihrer Fans, ehe am Ende doch noch Heimsiege bejubelt werden. Die Roten Teufel aus Bad Nauheim schauen in die Röhre.

Die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies haben in der DEL2 Comeback-Qualitäten bewiesen. Vor allem die Löwen drehten am Freitag auf: Nach 0:4-Rückstand gegen Kellerkind Heilbronner Falken kamen die Hessen noch zu einem 8:5-Erfolg nach regulärer Spielzeit. Patrick Jarrett, Tyler Gron und Jungprofi Stephan Seeger trafen jeweils doppelt für den Zweiten.

Die Huskies lagen daheim bereits mit 0:2 gegen die Ravensburg Towerstars hinten, ehe die Nordhessen aufdrehten. Am Ende siegte Kassel mit 5:3. Schlechter lief es für den EC Bad Nauheim: Die Roten Teufel unterlagen den Lausitzer Füchsen daheim mit 1:2.