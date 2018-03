Ausgleich in den Playoffs: Die Löwen Frankfurt ziehen in der Viertelfinal-Serie der 2. Eishockey-Liga mit den Kassel Huskies gleich. Der EC Bad Nauheim steht nach der Niederlage gegen Kaufbeuren mit dem Rücken zur Wand.

Die Löwen Frankfurt haben am Dienstagabend das vierte Spiel der Playoff-Serie bei den Kassel Huskies mit 5:2 gewonnen. Damit steht es zwischen den beiden Erzrivalen nun 2:2 in der Serie "Best of Seven". Die Huskies gingen vor heimischem Publikum zunächst durch Andre Reiß in Führung. Dann legten die Löwen los.

Die Tore für die Frankfurter erzielten C.J. Stretch per Doppelpack, Nils Liesegang, Mike Card und Clarke Breitkreuz. Die Huskies konnten durch Matthew Neal zwischendurch zum 2:3 verkürzen. Das fünfte Spiel der Viertelfinal-Serie steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Frankfurt.

Rote Teufel liegen 1:3 hinten

Für den EC Bad Nauheim rückt der Halbfinaleinzug indes in weite Ferne. Die Wetterauer verloren ihr Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren mit 2:3 nach Verlängerung. Dabei sah es für den EC zunächst gut aus. Leon Niederberger und Dusan Frosch brachten die Roten Teufel mit 2:0 in Führung.

Die Gäste schafften im letzten Drittel aber noch den Ausgleich. In der Overtime gelang Kaufbeuren auch noch der Siegtreffer. Damit steht es jetzt 1:3 aus Sicht der Kurstädter in der Viertelfinal-Serie. Die Bayern haben nun zwei Matchbälle, um ins Halbfinale einzuziehen. Am Freitag (19.30 Uhr) müssen die Roten Teufel wieder auswärts ran.

Sendung: hr-iNFO, 20.03.2018, 22.30 Uhr