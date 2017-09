Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt in der Weltgruppe der 16 besten Tennis-Nationen. Das Doppel mit dem Frankfurter Tim Pütz bewies am Samstag Nerven aus Stahl.

Das deutsche Davis-Cup-Team steht dicht vor dem Klassenerhalt. In der Relegationspartie in Portugal ist die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes durch einen Sieg im Doppel mit 2:1 in Führung gegangen. Jan-Lennard Struff und Davis-Cup-Debütant Tim Pütz setzten sich am Samstag gegen Joao Sousa und Gastao Elias in 3:37 Stunden 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch.

Für den Frankfurter Pütz war es mit 29 Jahren das Debüt in der Davis-Cup-Auswahl. Möglich wurde das erst durch eine Absagen-Flut, neben den Zverev-Brüdern Alexander und Mischa winkte auch Philipp Kohlschreiber dankend ab. Gegenüber dem hr-sport sprach Pütz von einem "Traum, als die Zusage kam".

Ein Sieg zum Klassenerhalt

Dem neuformierten Team von Bundestrainer Michael Kohlmann fehlt noch ein Sieg aus den beiden Einzeln am Sonntag für den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen. Nominiert waren Struff gegen Joao Sousa und Cedrik-Marcel Stebe gegen Pedro Sousa. Änderungen sind allerdings noch kurzfristig möglich.