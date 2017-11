Deutschlands beste Eiskunstläufer geben sich erstmals seit 55 Jahren wieder in Frankfurt die Ehre. Mitte Dezember geht es aber nicht nur um schöne Choreographien, sondern auch die letzte Chance auf Pyeonchang.

Für die einen ist es die Olympia-Generalprobe, für die andere die letzte Chance auf die olympischen Spiele 2018 in Pyeonchang. Am 15. und 16. Dezember brennen die besten deutschen Eiskunstläufer und Eistänzer ihre Pirouetten aufs Eis der Frankfurter Eissporthalle und ermitteln dabei den Deutschen Meister. Mit einem guten Abschneiden können sich die Spitzensportler zudem für eine Olympia-Nominierung des DOSB empfehlen.

"Das ist ein wichtiger Wettkampf, um unsere Sicherheit für Olympia zu bekommen", sagte Aljona Savchenko, die gemeinsam mit ihren Partner Bruno Massot das deutsche Eiskunstlauf-Vorzeigepaar bildet, am Mittwoch.

Marika Kilius kommt in die Halle

Neben den beiden Vizeweltmeistern werden auch Titelverteidiger Nathalie Weinzierl, Peter Liebers, Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis vor den Augen von Eiskunstlauf-Star Marika Kilius um den Titel tanzen. Die 74 Jahre alte ehemalige Weltmeisterin aus Frankfurt hat ihr Kommen angekündigt. "Ich freue mich sehr darauf, Frau Kilius zu treffen", so Savchenko. "Sie ist für den deutschen Eiskunstlauf ein ewiges Vorbild."

Kilius, die insgeamt sieben Mal deutsche Meisterin wurde, zwei Weltmeisterschaften gewann und zwei olympische Silbermedaillen in ihrer Vitrine liegen hat, war vor 55 Jahren in ihrer Heimatstadt knapp am Titel vorbeigeschrammt. Seitdem hatte keine Deutsche Meisterschaft mehr in Frankfurt stattgefunden, das Warten hat nun ein Ende.