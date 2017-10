Vertreter aus Sport, Politik und Verbänden haben sich am Montag in Frankfurt mit einer geplanten Neuausrichtung des Leistungssports befasst. Das Fazit: Man befindet sich in Hessen auf einem guten Weg.

"Es ist ein gutes Gefühl, dass ich nach dem Sport abgesichert bin und in den Polizeiberuf gehe", sagte Leichtathletin Carolin Schäfer, die demonstrativ in Uniform zum Termin am Frankfurter Mainufer erschienen. Unter dem Titel "Neuausrichtung des Leistungssports" diskutierten am Mittwoch Vertreter aus Sport, Politik und Verbänden über die Förderung von Spitzenathleten.

Die wichtigsten Aussagen von Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Schäfer, Innenminister Peter Beuth (CDU) und dem Vizepräsidenten des Landessportbundes Hessen, Lutz Arndt, sehen Sie im Video:

Der Deutsche Olympische Sportbund hatte zuletzt bekanntgeben, dass sich die Umsetzung der geplanten Reform verzögert und nicht vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio 2020 greifen wird. Der Landessportbund Hessen kündigte daraufhin an, in dieser Frage einen eigenen Weg einzuschlagen. In einem mehrstufigen Diskussionsprozess mit einem hessischen Leistungssportkongress am 5. Dezember soll geklärt werden, wie sich die Reform konkret auf Landesebene auswirkt.