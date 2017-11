Die Kassel Huskies haben am Freitag in der Deutschen Eishockey Liga 2 die hessische Fahne hochgehalten. Während sich die Nordhessen in Torlaune präsentierten, setzte es für die Löwen Frankfurt und den EC Bad Nauheim Niederlagen.

Die Kassel Huskies haben in der DEL 2 am Freitag einen Kantersieg gefeiert. Bei den Dresdner Eislöwen setzten sich die Nordhessen deutlich mit 7:1 durch. Toni Ritter und Braden Primm trugen sich je doppelt in die Torschützenliste ein.

Eine Niederlage mussten währenddessen die Löwen Frankfurt einstecken. Der Tabellenzweite zog im Spitzenspiel bei Ligaprimus Bietigheim Steelers mit 2:3 den Kürzeren. Wade MacLeod traf doppelt für die Hessen.

Der EC Bad Nauheim unterlag bei den Falken aus Heilbronn mit 3:7. Zum Ende des zweiten Drittels hatte es noch 3:3 gestanden, bevor die Roten Teufel im Schlussabschnitt vier weitere Tore kassierten.