Die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies haben in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) am Sonntag jeweils einen Auswärtssieg verbucht. Bei den Frankfurtern fiel die Entscheidung aber erst im Penaltyschießen.

Für den sechsten Saisonsieg haben die Löwen Frankfurt am Sonntag ganz schön beißen müssen. Beim 3:2 beim EHC Bayreuth fiel die Entscheidung erst im Penaltyschießen. C. J. Stretch und Tim Schüle trafen in der regulären Spielzeit für die Löwen. Die Tabellenführung verteidigte Tyler Gron mit seinem Treffer im Shootout.

Einen Auswärtserfolg feierten zudem die Kassel Huskies. Die Schlittenhunde setzten sich dank den Treffern von Thomas Merl und Andre Reiß mit 2:1 bei den Heilbronner Falken durch. In der Tabelle liegen die Nordhessen einen Platz hinter Bad Nauheim auf Rang fünf.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 1.10.2017, 22 Uhr