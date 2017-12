Paul Fentz sicherte sich in Frankfurt die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf.

Eiskunstläufer Fentz kürt sich in Frankfurt zum deutschen Meister

Glanzleistung in der Festhalle

Brilliante Kür zu Klängen von "Game of Thrones": In der Frankfurter Eissporthalle hat sich Paul Fentz die deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf gesichert. Außerdem gab es am Samstag noch einen Favoritensieg.

Der Berliner Eiskunstläufer Paul Fentz hat sich zum ersten Mal in die Siegerliste bei deutschen Meisterschaften eingetragen. Der 25-Jährige gewann am Samstag in der Frankfurter Eissporthalle nach der Kür mit 231,60 Punkten vor seinem Trainingskollegen Peter Liebers (207,59) und Catalin Dimitrescu (173,42/Ravensburg).

Zur Musik der siebten Staffel von "Game of Thrones" lief Fentz trotz zweier Stürze das hochwertigere Programm. "Paul hat sich den Olympia-Startplatz verdient", sagte Liebers, der enttäuscht war über das verpasste Ticket zu den Winterspielen. Er wird Fentz zum Abschluss seiner Karriere zu den Europameisterschaften im Januar nach Moskau begleiten wird.

Savchenko und Massot gleiten zum Titel

Ihren zweiten gemeinsamen Titel erliefen Aljona Savchenko und Bruno Massot mit ihrer Kür "La terre vue du ciel" (Die Erde vom Himmel gesehen). Die WM-Zweiten aus Oberstdorf begeisterten Publikum und Preisrichter und wurden mit 229,38 Punkten belohnt. Die Berliner Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert (168,99) wurden Zweite vor Annika Hocke/Ruben Blommaert (Berlin/Oberstdorf/164,66).

