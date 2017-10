Die Siegesserie der Löwen Frankfurt in der DEL 2 ist gerissen. Am Freitag setzte es eine Niederlage in der Overtime. Richtig lange Gesichter gab es in Bad Nauheim, Jubel hingegen in Kassel.

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat es die Löwen Frankfurt am Freitag erstmals erwischt. Die Kufencracks aus Bornheim kamen vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 nach regulärer Spielzeit gegen die Eispiraten Crimmitschau hinaus und verloren dann in der Overtime.

Deutlich schlechter lief es derweil für Bad Nauheim. Die Teufel aus der Wetterau hatten bei den Dresdner Eislöwen nicht den Hauch einer Chance – am Ende stand es 1:6 aus Sicht der Hessen. Jubel gab es dafür in Kassel: Die Huskies besiegten Kaufbeuren souverän mit 4:1 und können den Blick in der Tabelle der DEL 2 damit wieder nach oben richten.