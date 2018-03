Sebastian Vettel will mit seiner Loria um den WM-Titel mitfahren.

Sebastian Vettel will mit seiner Loria um den WM-Titel mitfahren. Bild © picture-alliance/dpa

Sebastian Vettel ist bereit für das nächste Duell mit Lewis Hamilton. Schon die neue Frisur verrät viel über die Angriffslust des Heppenheimers in der neuen Formel 1-Saison.

Weitere Informationen Die Formel 1 bei sportschau.de Alle Infos zum Start der Formel-1-Saison gibt es bei sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Mit neuer Kampffrisur - die Haare sind unterhalb der Schläfen und im Nacken radikal rasiert - zeigte sich Sebastian Vettel am Donnerstag in Melbourne ungewohnt kantig. Verbal trat der viermalige Weltmeister vor dem Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien (Sonntag, 7.10 Uhr MESZ) dagegen fast schon zahm auf. "Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein", sagte der 30-Jährige während der Pressekonferenz und feixte: "Der Masterplan liegt hinten in meinem Zimmer. Aber der ist top secret!"

Mit Loria in guter Form

Allerdings, fügte Vettel rasch mit branchenüblichem Understatement an, sei die Scuderia nach den Eindrücken der Testfahrten zwar "in guter Form, aber wir könnten in besserer Form sein." Überhaupt müsse man abwarten, wie gut sein neuer Ferrari ist, den er auf den Namen "Loria" taufte, und was die anderen Teams zu bieten haben.

Die anderen, das ist aus Sicht von Vettel vor allem Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton. Nicht von ungefähr schob der 30-Jährige dem knapp drei Jahre älteren Engländer bei erster Gelegenheit die Favoritenrolle zu: "Lewis macht seit vielen Jahren einen tollen Job. Viel muss zusammenkommen, damit wir bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen."

Sebastian Vettel hat seinen Boliden auf den Namen "Loria" getauft. Bild © Imago

Kampf der Vierfach-Weltmeister

Mit dem nunmehr ebenfalls viermaligen Champion lieferte sich Vettel drei Tage vor dem ersten WM-Lauf ein Wortduell, das seinen Namen kaum verdiente. Auch Hamilton, der Ellenbogen an Ellenbogen neben seinem großen Widersacher saß, hob lieber die Bedeutung des Duells hervor, als gleich den ersten Psychoangriff zu lancieren. "Es ist ein tolles Jahr für Formel-1-Fans: Zwei viermalige Weltmeister im Duell, das gab es noch nie", sagte der Silberpfeil-Star.

Überhaupt: Den fünften WM-Titel zu holen und damit zum legendären Argentinier Juan Manuel Fangio aufzuschließen, sei für ihn derzeit kein großes Thema, beteuerte Hamilton. Vettel verbat sich gar jeden Vergleich. "Jede Ära hat ihre Herausforderungen. Aber dieser Rekord ist nicht in meinem Kopf", sagte der Hesse, der am Sonntag seinen 200. Grand Prix bestreitet und dabei seinen 100. Podestplatz im Blick hat.

Gute Erinnerungen an Melbourne

Immerhin liegt der Stadtkurs dem Vizeweltmeister. Im Vorjahr gewann Vettel zum zweiten Mal das Rennen im Albert Park, seine WM-Führung konservierte er bis in den September hinein. Bis der Startunfall in Singapur und ein technischer Defekt in Japan binnen weniger Wochen seine Titelchancen zunichte machten. Zwar wird Mercedes im Fahrerlager wieder als der große Favorit gehandelt, doch der Beweis muss auf der Strecke erbracht werden.

Dabei könnte das Wetter zum wichtigen Faktor werden: Regen wird vor allem für das Qualifying am Samstag (7.00 Uhr) erwartet, aber auch für das Rennen sind Niederschläge nicht ausgeschlossen. Zudem will der Automobil-Weltverband FIA durch die Einführung einer dritten DRS-Zone das Überholen erleichtern. Vettel muss daraus Kapital schlagen, will er Hamilton erneut einen Dämpfer zum Saisonstart verpassen.