Vettel rast in Mexiko auf die Pole

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet am Sonntag von der Pole Position in den Großen Preis von Mexiko. Der Heppenheimer hält damit seine minimalen WM-Chancen am Leben.

Vettel setzte sich im Qualifying am Samstag vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) durch, Dritter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes). Für Vettel ist es die 50. Pole seiner Formel-1-Laufbahn und die vierte der Saison.

"Das war eine Hammerrunde. Es ist sehr schwer, hier eine Top-Runde hinzubekommen. Ich freue mich sehr auf das Rennen", sagte Vettel. "Ich werde attackieren. Ferrari verdient ein gutes Ergebnis, aber das liegt nicht allein in meiner Hand."

Verstappen droht Ungemach

Hamilton, der im WM-Kampf weiter beste Karten hat, erklärte: "Für uns ist der Sieg immer noch drin. Ich hoffe, dass ich wenigstens einen der beiden schon beim Start überholen kann."

Verstappen droht derweil noch Ungemach. Die Rennkommissare untersuchen, ob Verstappen möglicherweise Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil blockiert hat. Der Finne konnte eine Kollision bei dem Vorfall nur knapp vermeiden. "Er hat meine Runde ruiniert", wetterte Bottas.

Chancen sind da, aber sehr klein

Nico Hülkenberg (Emmerich) landete im Renault auf Rang acht. Sauber-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf) schaffte es auf Rang 17. Der frühere DTM-Champion macht aufgrund von Rückversetzungen gegen das besser platzierte McLaren-Duo Fernando Alonso (Spanien) und Stoffel Vandoorne (Belgien) allerdings zwei Plätze in der Startaufstellung gut.

Vettels Chancen auf seinen fünften Titel bleiben vage: Bereits Rang fünf im Rennen würde Hamilton reichen, um vorzeitig seine vierte Weltmeisterschaft nach 2008, 2014 und 2015 perfekt zu machen. Der Engländer geht mit 66 Punkten Vorsprung auf Vettel ins drittletzte Saisonrennen, das am Sonntag um 20 Uhr deutscher Zeit vor 115.000 Zuschauern auf dem Highspeed-Kurs in Mexiko-Stadt beginnt.

Hamilton: Mit Stil gewinnen

Mit Rechenspielen beschäftigt sich Hamilton nach eigener Aussage gar nicht, er möchte den Titel mit Stil einfahren. "Ich will gewinnen - das ist das Ziel", sagte er. "Ich habe nicht die Absicht, hier nur Fünfter zu werden und dabei zuzusehen, wie jemand anderes auf dem Podium steht."

Trotz der recht aussichtslosen Lage hat Vettel den WM-Kampf offiziell noch nicht für beendet erklärt. "Es ist noch nicht vorbei. Aber es liegt nicht mehr so in unseren Händen, wie wir es gerne hätten", sagte er. Das ist natürlich untertrieben und insgeheim schielt der Ex-Weltmeister wohl schon auf die nächste Saison. Ferrari habe insgesamt ein gutes Jahr gehabt und sich nach vorne entwickelt. "Diesen Weg müssen wir fortsetzen", sagte Vettel.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 28.10.2017, 22 Uhr