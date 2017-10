Die Entscheidung in der Formel-1-WM rückt immer näher, aber bei Ferrari und Mercedes herrscht leichte Krisenstimmung. Die Rivalen kämpfen im Endspurt mit unterschiedlichen Problemen.

Noch ist nicht alles verloren für Sebastian Vettel, ein wenig Hoffnung bleibt. Im Kampf um seinen ersten Titel mit Ferrari macht ausgerechnet der Blick auf die enteilten Rivalen Mut - denn Mercedes und Lewis Hamilton sind von weltmeisterlicher Form gerade ziemlich weit entfernt. Vor dem anstehenden Rennen in Japan (Sonntag, 7 Uhr MESZ) herrscht Krisenstimmung.

"Wir hatten in Malaysia noch mehr Probleme, als es von außen den Anschein hatte", sagt Hamilton mit Blick auf seinen hart erkämpften zweiten Platz in Sepang. "Das ist einfach nicht akzeptabel für ein Team wie Mercedes." Die Silberpfeile machen sich keine Illusionen: Nur die außergewöhnliche Pechsträhne von Ferrari in den vergangenen beiden Rennen sorgt dafür, dass Hamilton 34 Zähler vor dem Heppenheimer Vettel steht. "Wir können jetzt nicht nur auf diesen Punktestand schauen", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Wir haben sehr viel Geschwindigkeit auf Ferrari verloren."

Was wäre, wenn... keine Antriebsprobleme gewesen wären?

Vettels Aufholjagd in Malaysia vom letzten Startplatz auf Rang vier nötigte Respekt ab, ohne die Antriebsprobleme im Qualifying hätte er das Rennen wohl gewonnen. Das Gleiche galt zwei Wochen zuvor auch schon in Singapur, als ein Startcrash ihn aus dem Rennen nahm. Vettel war jeweils der schnellste Mann im Feld, Mercedes vom Tempo her dagegen nur dritte Kraft hinter Ferrari und Red Bull. Völlig ungewohnt für die Dominatoren der vergangenen Jahre.

Und so rauchten noch am Sonntagabend in Sepang die Köpfe. Zweieinhalb Stunden brütete das Werksteam über diesem Rennen auf der vermeintlichen Mercedes-Strecke, Wolff sprach anschließend vom "besten Debriefing in fünf Jahren: An solchen Tagen lernt man am meisten." Das Problem ist mittlerweile ein altbekanntes, aber Mercedes konnte es bislang nicht bewältigen. "Auf warmem Asphalt und auf Strecken, auf denen mit viel Abtrieb gefahren wird, treffen wir das Temperaturfenster der Reifen nicht", sagt Wolff, "das ist bei uns die Geschichte des Jahres 2017."

Aerodynamik-Paket keine große Hilfe

Die Sache ist aber wohl hartnäckig und tiefergehend. Die Streckentemperatur in Malaysia lag am Sonntag bei knapp 40 Grad Celsius oder weniger, außergewöhnlich hoch ist das nicht. Zu allem Überfluss war auch das neue Aerodynamik-Paket, das nur am Auto von Valtteri Bottas zum Einsatz kam, noch keine große Hilfe.

Das alles lässt die Tür zum Titel offen für Vettel, trotz des großen Rückstandes. Wenn Mercedes nicht mal auf der Powerstrecke in Malaysia überlegen ist, sind Prognosen für die verbleibenden fünf Rennen schwierig. "In Suzuka ist es kühler", sagt Wolff, "das sollte besser klappen." Doch Vettel ist sich nach den jüngsten Eindrücken sicher: "Mit diesem Auto können wir überall gewinnen."

Wird Vettel in Suzuka um fünf Plätze zurückgestuft?

Zunächst muss die Scuderia aber klären, ob die Antriebsaussetzer von Malaysia eine Ausnahme waren. Denn nach Vettels Problem im Qualifying brachten ähnliche Schwierigkeiten seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen um den Rennstart. Die italienische Presse sah schon einem "Rückfall in die Vergangenheit" (Gazzetta dello Sport).

So oder so muss Vettel weiterhin auf zumindest einen großen Ausrutscher Hamiltons hoffen - und darauf, dass er selbst sein Pech für diese Saison aufgebraucht hat. Noch immer ist unklar, ob wegen des kuriosen Crashs mit Lance Stroll nach der Zieldurchfahrt in Sepang Vettels Getriebe ausgetauscht werden muss, er würde dann in Suzuka automatisch fünf Startplätze zurückversetzt. Laut Informationen des Fachmagazins auto motor und sport darf Ferrari aber zumindest vorsichtig zuversichtlich sein, dass das Getriebe den Unfall überstanden hat.

