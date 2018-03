Seit mehr als vier Jahren wartet Sebastian Vettel auf seinen fünften WM-Titel in der Formel 1. Ob der Heppenheimer dieses Ziel vor Dauerrivale Lewis Hamilton erreichen wird, ist allerdings fraglich.

Sebastian Vettel sank auf die Knie und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Geradezu ehrfürchtig verneigte sich der Heppenheimer im Oktober 2013 vor seinem Formel-1-Boliden, ehe sich Jubelfaust und Vettel-Finger im steten Wechsel ablösten. Das Hochgefühl, das der damalige Red-Bull-Pilot nach dem Gewinn seines vierten Fahrertitels beim Großen Preis von Indien empfand, kennt Vettel nur noch aus der Erinnerung.

Den Nimbus der Unbesiegbarkeit hat der einstige Serienchampion längst verloren, das stärkste Auto heißt seit 2014 Mercedes - und der Sieger meist Lewis Hamilton. Vettel, der einstige Gejagte, ist im Ferrari nur noch Jäger. Wenn am kommenden Sonntag (7.10 Uhr MESZ) die 69. Saison in Melbourne beginnt, unternimmt Vettel den nächsten Anlauf, das alte Kräfteverhältnis in der Fahrerwertung wiederherzustellen.

Vettels vierte Ferrari-Saison

"Ich kann es kaum erwarten, nach Australien zu kommen", sagt Vettel vor seiner vierten Saison bei Ferrari. Die Aufgabe ist so einfach wie schwierig zu verwirklichen: Die vierjährige Mercedes-Dominanz durchbrechen, den Dauerrivalen Hamilton entthronen.

Vettels Sehnsucht nach dem Erfolg ist ebenso groß wie die der ruhmreichen Scuderia, die seit nunmehr zehn Jahren auf einen Titel in der Königsklasse wartet. 2008 hatte Ferrari den Konstrukteurstitel gewonnen, der letzte Fahrertitel durch Kimi Räikkönen liegt sogar noch ein weiteres Jahr zurück.

Marchionne nimmt Vettel in die Pflicht

"Das Beste, das 2018 passieren kann, ist, dass Ferrari sein ganzes Potenzial ausschöpft", hatte Ferrari-Präsident Sergio Marchionne zuletzt gesagt und damit auch Vettel in die Pflicht genommen: "Es wäre großartig, wenn wir Mercedes einen ebenbürtigen Kampf liefern könnten."

Das Vertrauen in den neuen Dienstwagen, den SF71H, sei "groß", sagte Vettel nach guten Testfahrten - auch wenn er trotz Streckenrekord in Barcelona nicht nur Zuversicht versprühte. Es sei nur ein Test gewesen, erklärte Vettel, "es fühlt sich wie ein Schritt nach vorne an. Aber was soll ich jetzt groß euphorisch sein."

Der Gegner heißt nicht allein Mercedes

Vettels verhaltene Reaktion fußte auf den Begleitumständen der Top-Zeit. Ferrari war mit der weichsten Reifenmischung auf Zeitenjagd gegangen. Auch der bärenstarke Eindruck, den Mercedes bei den Rennsimulationen hinterließ, dämpfte Vettels Vorfreude ein wenig. Man habe noch an einigen Dingen zu arbeiten, sagte Vettel, "man kann für Melbourne keine Vorhersagen treffen."

Wie es wirklich um die Leistungsfähigkeit Vettels und der "Roten Göttin" bestellt ist, wird sich erst beim Großen Preis von Australien zeigen. Dabei dürfte der Scuderia nicht allein Mercedes gefährlich werden. Auch Max Verstappen und Daniel Ricciardo im Red Bull scheinen von Beginn an maßgeblich in den WM-Kampf eingreifen zu können.

Technikpannen am Ferrari und auch persönliche Aussetzer, wie im Vorjahr bei seinem Rammstoß gegen Hamilton in Baku, darf sich Vettel angesichts der verschärften Konkurrenzlage nicht mehr erlauben.