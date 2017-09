Einst Sparringspartner von Roger Federer, jetzt Deutschlands Tennis-Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Kurz vor seinem 30. Geburtstag erfüllt sich für Tim Pütz ein Traum. Da drückt auch Eintracht Frankfurt die Daumen.

Der Bachelor in Volkswirtschaftslehre steht bereits im Lebenslauf von Tim Pütz, am Samstag wird unter besonderen Leistungen noch ein Einsatz im Davis Cup hinzukommen. Der 29 Jahre alte Frankfurter, der im November seinen insgesamt dritten runden Geburtstag feiern wird, steht erstmals im Aufgebot der deutschen Tennis-Auswahl und wird im Relegationsspiel gegen Portugal an der Seite von Yannick Hanfmann im Doppel antreten. "Ich bin schon positiv freudig erregt", sagte Pütz im Gespräch mit dem hr-sport.

Übers College zum Profi-Tennis

Mögliche wurde das späte Tennis-Märchen des gebürtigen Usingers, der lange für die Frankfurter Eintracht spielte und in diesem Sommer Deutscher Meister mit dem TC Blau Weiß Halle wurde, durch eine Absagen-Flut. Da neben den beiden Zverev-Brüdern Alexander und Mischa auch Philipp Kohlschreiber die Teilnahme stornierte, klingelte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann bei Pütz durch und verhalf dem Weltranglisten-466. zur Premiere im DTB-Team.

"Es war natürlich ein Traum, als die Zusage kam", so Pütz, der eine Nominierung für sein Heimatland so gar nicht im Karriereplan vorgesehen hatte. Selbst Profi wollte er lange Zeit gar nicht werden. Nach dem Abitur zog es den Rechtshänder dank eines Sport-Stipendiums in die USA, wo er in Auburn (Alabama) VWL studierte und insgesamt viereinhalb Jahre in der College-Liga Tennis spielte. Erst eine Absage der Frankfurter Universität, an der er den Master nachschieben wollte, gab letztlich den Ausschlag für den Start einer Profi-Laufbahn. Da war Pütz schon fast 25 Jahre alt.

Einmal Roger Federer hautnah sein

Tim Pütz (2.v.li.) im Kreise des David-Cup-Teams. Bild © Imago

Über kleinere Future-Turniere kämpfte er sich nach oben und stand schon bald mit den ganz Großen auf dem Platz. Beim Rasenturnier in Halle im Sommer 2014 erreichte Pütz eine SMS vom Trainer von Roger Federer. Dieser war auf der Suche nach einem Trainingspartner auf den jungen Hessen gestoßen, kurz später schlug er mit dem Schweizer zwei Stunden lang Bälle über das Netz. "Roger ist tatsächlich so natürlich, wie er im Fernsehen wirkt, und sehr normal", schwärmte Pütz damals.

Etwas mehr als drei Jahre später steht Pütz nun selbst im Fokus. Im Doppel gegen das portugiesische Duo Joao Sousa/Gastao Elias muss dringend ein Sieg her, sonst droht der Absturz aus der Weltgruppe. Unterstützung vor dieser wichtigen Aufgabe erhält er selbstverständlich auch aus der Heimat.

Die Eintracht guckt genau hin

"Ich habe viele Zusprüche bekommen, sogar die Frankfurter Eintracht hat geschrieben", so Pütz, der sich ab sofort nur noch auf das Sportliche konzentriert und auch die prominenten Ausfälle nicht als Ausrede zählen lässt. "Wir sind das beste Team, das nominiert werden konnte. Wir wollen so schnell es geht drei Punkte holen." Dem Lebenslauf würde das auf jeden Fall guttun.