Alles neu am 1. Mai: Das Frankfurter Radrennen präsentiert sich ab sofort noch härter. Für die Sprinter wird es deutlich schwieriger, die Zuschauer erwartet mehr Spannung.

Ein Rennen, bereits der vierte Name: Der Radklassiker in und um Frankfurt, der traditionell am 1. Mai ausgetragen wird, hat sich wieder einmal umtaufen lassen. Nach Rund um den Henninger Turm, Eschborn-Frankfurt City Loop und dem Zungenbrecher Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt heißt es ab sofort für die Radprofis: Willkommen bei Eschborn-Frankfurt. "Prägnant und international", heißt es dazu in der offiziellen Mitteilung.

Strecke wird anspruchsvoller

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Frankfurt wurden rund fünfeinhalb Monate vor dem Startschuss in Eschborn zudem noch weitere Änderungen vorgestellt, die nicht im ganzen Fahrerfeld für grenzenlosen Jubel gesorgt haben dürfte. Denn die Strecke wird deutlich anspruchsvoller. Auf insgesamt 211 Kilometern werden 2.200 Höhenmeter zurückgelegt. Die Radprofis müssen sich gleich dreimal den gefürchteten Ruppertshainer Berg hochquälen.

So sieht die Strecke 2018 aus. Bild © hr

Ein Profil, das vor allem Sprintern gar nicht gefallen dürfte, das für alle Klassiker-Spezialisten aber wie gemalt ist. "Ein schwerer Kurs, viele Möglichkeiten für Attacken und ein nicht vorhersehbarer Ausgang – genau das macht einen echten Klassiker aus", fasst der zweifache Gewinner und heutige Rennberater Fabian Wegmann zusammen. "Nach zweimal Billtalhöhe, dreimal Ruppertshain und viermal Mammolshainer Stich in sehr kurzer Abfolge wird die Gruppe der Sieganwärter in Frankfurt klein sein."

Ein Schritt zurück in die Zukunft

Und selbst Freunde von Nostalgie kommen auf ihre Kosten. Denn die Streckenführung ist auch eine Reminiszenz an vergangene Tage. Die Billtalhöhe ist erstmals seit sieben Jahren wieder dabei. Der Hainer Weg, der bis 2001 noch als Zielgerade fungierte, ist in die drei Tour-Schleifen durch Frankfurt integriert. Das Ziel befindet sich, wie in den vergangenen Jahren auch, an der Alten Oper. "Der Radklassiker ist Tradition seit 1962 und am 1. Mai tief verwurzelt in der Region", sagte Geschäftsführer Claude Rach. "Diese Identität ist ein sehr großer Wert, auf den wir stolz sind und den wir noch klarer betonen wollen."