Große Ehre für Gesa Felicitas Krause: Das Frankfurter Leichtathletik-Ass wurde am Samstag in Darmstadt erneut für ihre Sportlichkeit beim unglücklichen WM-Finale in London ausgezeichnet.

Hindernis-Weltklasseläuferin Gesa Felicitas Krause ist am Samstag auf dem Verbandstag des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Darmstadt als erste Athletin mit dem DLV-Ehrenschild ausgezeichnet worden. Damit wurde die Haltung der Frankfurterin im Finale der Weltmeisterschaften im August in London gewürdigt. Die WM-Dritte von 2015 war unverschuldet zu Sturz gekommen, gab aber nicht auf und kämpfte sich noch als bemerkenswerte Neunte ins Ziel.

Zweite Auszeichnung innerhalb weniger Wochen

"Sie hat im Unglück keine Schuldzuweisung betrieben, sondern zum Sturz gestanden", sagte der scheidende DLV-Präsident Clemens Prokop. "Man kann ins Straucheln kommen, zu Boden stürzen, aber dann muss man wieder aufstehen und weiterkämpfen. Gesa Krause ist für uns ein Vorbild im Sport."

Krause war erst vor 14 Tagen aus den gleichen Gründen auf dem Frankfurter Sportpresseball gemeinsam mit dem Wiebadener Nico Rosberg zur "Sportlerin mit Herz" ernannt worden.