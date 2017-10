Der Countdown läuft: Am Sonntag findet mit dem Frankfurt Marathon einer der traditionsreichsten Wettkämpfe dieses Landes statt. Deutschlands Rekord- und Hoffnungsträger Arne Gabius hält einen erneuten Angriff auf seine eigene Bestmarke nicht für ausgeschlossen.

2:08,33 Stunden. Für alle Marathonläufer, die früher oder später mit dem deutschen Rekord liebäugeln, ist das nach derzeitigem Stand die Schallmauer. Aufgestellt hat diese Bestmarke Deutschlands Vorzeige-Athlet: Arne Gabius. Am 25. Oktober 2015 absolvierte der heute 36-Jährige den Lauf seines Lebens. Am kommenden Sonntag – fast auf den Tag genau zwei Jahre später – steht Gabius wieder an der Startlinie. Im heimspiel! des hr-fernsehens versicherte er am Montagabend: Die Folgen der Schambeinverletzung, wegen der er im vergangenen Jahr die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro verpasst hatte, sind überhaupt kein Thema mehr.

Das sagt Gabius über …

… die Chancen auf eine erneute Rekordjagd: 50:50. Die Form stimmt wieder. Ich bin auf dem Niveau von 2015, aber wir werden es etwas ruhiger angehen als damals.

… die Erinnerungen an die letzten Kilometer seines Rekordlaufs 2015: Das war schon sehr hart, ich hatte wirklich Schmerzen. Aber ich hatte mir diesen deutschen Rekord damals so vorgenommen. Ich wollte unbedingt diese Marke brechen, die ja 27 Jahre alt war. Da musste ich einfach durch.

… seine Herangehensweise für das Rennen am Sonntag: 2015 war das Motto: Arne geht mit der ersten Gruppe mit – also mit den Kenianern vorne. Da habe ich vielleicht ein bisschen über meine Verhältnisse gelebt, war zwischenzeitlich auf 2:06-Kurs. In diesem Jahr wollen wir eher 2:08 angehen – also eine 64:00 für die erste Hälfte. Und dann hoffe ich, dass es so wird wie 2014 bei meinem Debüt – da bin ich die zweite Hälfte schneller gelaufen. Die habe ich noch in sehr schöner Erinnerung. Ich werde mir in der Vorbereitung wahrscheinlich die zweite Hälfte von 2014 anschauen – und nicht den Rekordlauf.

… den Verlauf seiner Vorbereitung: Das Training ist abgeschlossen. Am Wochenende bin ich einen 30er gelaufen und konnte Qualität liefern: 30 Kilometer in Renngeschwindigkeit im Training, das ist sehr ordentlich. Auch das Training in den sechs Wochen vorher war ziemlich gut. Ich konnte zwar nicht die Quantität liefern, die ich 2015 im Training hatte. Aber man macht Quantität ja nur, um Qualität zu produzieren.

… die mögliche Geburt seines Kindes am Renntag: Meine Verletzungszeit hat mich eins gelehrt: Gelassenheit. Man kann nicht alles planen. Wenn alles planbar wäre, das wäre ja langweilig. Die erste Geburt geht nie innerhalb von 30 Minuten. Das kann sich schon ein paar Stunden hinziehen. Ich werde an den Start gehen und die Strecke so schnell wie möglich laufen. Der errechnete Termin kommt ja meistens nicht hin. Es kommt, wie es kommt.