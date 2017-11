Ein Finale ohne Fabian Hambüchen und sein Team von der KTV Obere Lahn? Das droht dem Turnstar und seiner Mannschaft nach der Niederlage am Samstag. Um im Dezember doch dabei zu sein, hofft Hambüchen auf Schützenhilfe.

Fabian Hambüchen muss mit seinem Team weiter um den Einzug in das Finale der Deutschen Turn-Liga bangen. Der 30-Jährige verlor am vorletzten Kampftag mit der KTV Obere Lahn vor 1.426 Zuschauern gegen Vizemeister TG Saar mit 31:37 Punkten. Hambüchen konnte an drei Geräten sechs Scorepunkte zum Gesamtergebnis beitragen. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen und unser Ding in Siegen durchziehen", sagte der Hesse mit Blick auf den letzten Vorrunden-Tag.

Zugleich sandte er eine Botschaft in Richtung seines früheren Clubs KTV Straubenhardt: "Wir wissen alle, dass Straubenhardt bei der TG Saar noch nicht gewonnen hat", hofft der Reck-Olympiasieger auf eine KTV-Niederlage im Saarland, die der Oberen Lahn (derzeit 9:3 Punkte) im Falle des eigenen Erfolgs beim Siegerländer KV den Einzug in das Finale um die Mannschaftsmeisterschaft am 2. Dezember in Ludwigsburg sichern würde.

Hoffnung auf Schützenhilfe

Die ungeschlagene TG Saar (12:0) steht als erster Final-Teilnehmer fest. Die zweitplatzierten Straubenhardter (10:2) hatten mit 43:34 gegen den MTV Stuttgart gewonnen.

