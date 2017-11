Fabian Hambüchen und die KTV Obere Lahn müssen ihre Hoffnungen auf auf den Titel in der Turn-Bundesliga begraben. Am Wochenende verpassten die Hessen den Einzug ins Finale.

Fabian Hambüchen ist in der Turn-Bundesliga mit der KTV Obere Lahn im Titelrennen gescheitert. Die Hessen verpassten am Samstag trotz eines 51:16-Kantersiegs beim Siegerländer KV um WM-Mehrkämpfer Philipp Herder den Einzug in das DTL-Finale. Dort werden nun am 2. Dezember in Ludwigsburg der Tabellenerste KTV Straubenhardt und der Tabellenzweite TG Saar den deutschen Meister unter sich ausmachen.

Der 30 Jahre alte Hambüchen wird mit der Riege aus Biedenkopf an selber Stelle gegen den Tabellenvierten MTV Stuttgart im kleinen Finale um Platz drei kämpfen.

TSV Monheim steigt ab

Titelverteidiger Straubenhardt, der mit den deutschen WM-Turnern Marcel Nguyen, Andreas Bretschneider, Ivan Rittschik und Nils Dunkel im Team durchwachsen in die Saison gestartet war, sicherte sich mit einem 40:24 bei der TG Saar am letzten Wettkampftag doch noch die Tabellenspitze.

Die Badener hielten sich damit die Chance auf den Titel-Hattrick offen. Die Saarländer, die mit dem ukrainischen Mehrkampfstar Oleg Wernjajew zuvor die Liga über die gesamte Saison hinweg angeführt hatten, kämpfen in Ludwigsburg um ihren zweiten Meistertitel nach 2012. Absteiger ist der TSV Monheim, der zum Abschluss beim SC Cottbus 25:60 unterlag.