Hambüchen soll Sportlotterie in Schwung bringen

Fabian Hambüchen gehört ab sofort zur Gesellschafter-Riege der Deutschen Sportlotterie. Mit ihm, einer veränderten Förder-Strategie und Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer soll alles besser werden.

Der Reck-Held soll den Aufschwung bringen: Mit dem Einstieg von Fabian Hambüchen als Galionsfigur hat die Deutsche Sportlotterie einen weiteren Versuch gestartet, um endlich eine gewichtige Rolle bei der Spitzensport-Förderung zu spielen. Neben dem neuen Gesellschafter wurde ein neues Konzept präsentiert. Ab sofort werden alle Topathleten der olympischen Sportarten unterstützt – mehr als ein eher symbolischer Betrag ist vorerst aber immer noch nicht drin.

"Es ist ja bekannt, dass ich mich gerne mal sehr kritisch äußere und in alle Richtungen schieße", sagte Turn-Olympiasieger Hambüchen, der am Montag in Frankfurt zum sechsten Gesellschafter neben Philipp Lahm, Henry Maske, Lotto Hessen, Allegro Invest SE und der Deutschen Sporthilfe (DSH) aufgestiegen ist: "Das Ziel dabei ist immer, die Sportförderung anzukurbeln. Das ist ein riesiger Ansporn für mich."

Unterstützung von 320 Athleten

Bisher wurden von Februar 2016 bis Februar 2017 zehn Athleten (darunter Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst, Kanute Sebastian Brendel und Boxer Artem Harutyunanyan) mit insgesamt 55.000 Euro unterstützt. Nun werden die 320 Top-Athleten der DSH im kommenden Jahr mit insgesamt 96.000 Euro gefördert.

Jeder Sportler erhält demnach einmalig 300 Euro innerhalb der nächsten zwölf Monate. Mittelfristig will die Lotterie dafür sorgen, dass ein Top-Sportler über einen Grundbetrag von 600 Euro im Monat verfügen kann – statt wie bisher 300 Euro. Langfristig sollen es 1.000 Euro sein. Vorbild ist nach wie vor das Fördersystem in Großbritannien, das dank seiner Sport-Lotterie jeden Spitzenathleten mit 50.000 Euro im Jahr unterstützen kann.

"Das Ganze ist ein langes Projekt", sagte der DSH-Vorstandsvorsitzende Michael Ilgner: "Es ist noch ein weiter Weg, um das zu erreichen, was wir uns vorgestellt haben. Wir unternehmen aber alles für den Erfolg."

Hoffen auf den Domino-Effekt

Mit Blick auf den Vertrieb wird die Lotterie ab Oktober Fortschritte machen. Dann werden die Lose neben dem Internet nicht nur beim hessischen Lotto, sondern auch in einem weiteren Bundesland angeboten. Welches Bundesland das sein wird, soll Anfang Oktober bekanntgegeben werden. Zudem laufen derzeit Gespräche mit einem weiteren Bundesland und einer Supermarkt-Kette.

"Wir müssen die finanzielle Basis verbreitern. Dabei hoffen wir auf einen Domino-Effekt. Die Sportlotterie sollte an jeder Ecke verkauft werden", sagte Sportlotterie-Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann: "Nicht jeder Deutsche kennt die Sportlotterie, daran müssen wir arbeiten."

Schäfer rührt die Werbetrommel

Um die Lotterie nach vorne zu bringen, rührten Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer und Maske die Werbetrommel. "Das Ergebnis ist längst noch nicht da, wo wir es uns wünschen", sagte Maske: "Wir müssen wissen, dass es ausschließlich mit Enthusiasmus kaum möglich ist, international weit oben zu stehen." Schäfer hofft darauf, dass "eine nationale Bewegung wie in Großbritannien" entsteht: "Dort steht die ganze Nation hinter den Sportlern. Es ist einfach schade, dass die Leistung in Deutschland nicht richtig wertgeschätzt wird."

Die Deutsche Sportlotterie entstammt einer Idee von Diskus-Olympiasieger Robert Harting. Sie existiert seit Februar 2015. Im November des vergangenen Jahres wurde sie umstrukturiert und Lotto Hessen angegliedert. Die Lose kosten 1 Euro, 2,50 Euro oder 5 Euro und versprechen einen Hauptgewinn von wöchentlich einer Million Euro.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 21.08.2017, 23 Uhr