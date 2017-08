Svenja Bauer aus Niddatal bleibt Deutschlands beste Sportholzfällerin. Die 35-Jährige krönte am Wochenende in Klingenthal ihre herausragende Saisonleistung mit dem deutschen Meistertitel.

Bauer verwies ihre Mitstreiterinnen Silke Palmowski aus Minden und die zweite Hessin Nina Pokoyski aus Marburg auf die Ränge zwei und drei. Bereits zu Beginn des Wettkampfes machte sie ihre Ambitionen deutlich.

Mit einer starken Zeit an der handelsüblichen Motorsäge Stock Saw setzte sie sich an die Spitze des Feldes und gab diese Führung bis zum Ende der Wettkämpfe nicht mehr ab. Auch in den Disziplinen Single Buck und Underhand Chop bewies Bauer ihre Klasse und lieferte die Tagesbestzeiten.

Zweiter Titel in Folge

Im Underhand Chop gelang ihr sogar eine neue persönliche Bestzeit. Für Bauer ist es nach 2016 der zweite Meistertitel in Folge.

"Ich bin total erleichtert und super happy", sagte die Niddatalerin anschließend. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, hier zu gewinnen. Ich freue mich, dass ich gut durch den Wettkampf gekommen bin und meine Nerven gehalten haben."

