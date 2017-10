Diesen Sensationserfolg hätte ihm nicht mal sein Entdecker und Förderer zugetraut: Mit seinem Sieg bei der Ironman-WM auf Hawaii hat Patrick Lange auch in der nordhessischen Heimat für Erstaunen gesorgt.

Es gibt Augenblicke im Leben, an die erinnert man sich noch Jahre später ganz genau - an das Gefühl, die Besonderheit des Moments. Für Rolf Kather dürfte der vergangene Samstag ein solcher Moment gewesen sein. Denn als der Sportlehrer in Bad Zwesten, einer kleinen Gemeinde in Nordhessen, mitten in der Nacht vor dem Fernseher saß und sah, wie Patrick Lange beim Ironman Hawaii auf der Marathonstrecke an Lionel Sanders vorbeizog, wurde ihm bewusst: Er würde es schaffen. Lange wird sich zum Weltmeister krönen.

Mit großen Schritten lief Lange dem Sieg entgegen und in der nordhessischen Heimat waren nicht nur die einstigen Trainingskollegen, sondern auch Entdecker Kather ein wenig überrascht. Wie stark Lange vor allem beim abschließenden Marathon ist, das weiß er seit jeher, aber den Sieg beim Ironman Hawaii hatte er ihm dann doch nicht zugetraut.

"Ein absolutes Kraftpaket"

Dabei hatte Lange Kather schon vor vielen Jahren mit seiner Laufstärke beeindruckt. "Ich habe ihn bei einem kleinen Triathlon am Edersee entdeckt und gesagt, komm' doch mal zu uns", erinnert sich Kather. "Und er ist dann auch wirklich gekommen." Der Sportlehrer hat eine Triathlon-Gruppe in der Schule des Bad Zwestener Ortsteils Oberurff. Er quälte unzählige Schülergenerationen mit dem Rad über die Berge Südfrankreichs, feilte mit ihnen an Schwimmzeiten und Laufstilen - mittendrin Ironman Lange.

"Immer, wenn wir Rad gefahren sind, hat er mich gefragt: 'Meinst du, ich kann auch mal so einen Ironman machen?'", erinnert sich Kather. Der Sportlehrer aber war skeptisch, denn schon früher war Lange anfällig für Verletzungen. "Er ist eben ein sehr filigraner Typ, sehr schlank, aber ein absolutes Kraftpaket. Ich hatte immer Angst, dass er gesundheitlich nicht die Substanz hat, die man von Ironmännern erwartet."

"Dann brennt der Baum"

Er sollte eines Besseren belehrt werden. Von Kather gabs für den Coup auf Hawaii Glückwünsche, sprechen können hat er mit seinem einstigen Schützling noch nicht. Nur allzu gern würde er Lange am Donnerstagfrüh am Flughafen abholen. Dann landet der Ironman-Weltmeister in Frankfurt. Aber bei Sportlehrer Kather ist beruflich verhindert. Ein Versprechen gibt er trotzdem ab: "Wenn er hierher kommt, dann geht es ab. Dann brennt der Baum."

Das dürfte aber noch ein wenig dauern, denn mit Langes Rückkehr am Donnerstag wird er nicht nur in Nordhessen erwartet, auch seine Wahlheimat Darmstadt will ihren Helden gebührend empfangen. Zwar hat sich Lange bereits im vergangenen Jahr ins Goldene Buch eingetragen, die Stadt erwägt dennoch einfach einen zweiten Eintrag des Rekordmannes. Noch gibt es keine konkreten Planungen darüber hinaus.