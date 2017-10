Bei der Ironman-WM auf Hawaii jagen die Stars am Samstag die Krone der Triathleten. Senkrechtstarter Patrick Lange aus Nordhessen gibt sich vor dem Rennen durchaus angriffslustig.

In diesen Tagen wird Patrick Lange besonders oft auf diesen einen Lauf angesprochen. Ob nun vergangene Woche im heimspiel! des hr-fernsehens oder in einem der zahlreichen Interviews, die die Triathlon-Stars üblicherweise in der Woche vor den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii geben: Die Frage nach seinem sensationellen dritten Platz des vergangenen Jahres, bei dem er im abschließenden Marathon mit 2:39:45 Stunden einen neuen Streckenrekord aufgestellt hatte, ist allgegenwärtig.

"Ich hatte nicht erwartet, auf dem Podium zu landen", sagt der gebürtige Bad Wildunger, der für den DSW 1912 Darmstadt startet, rückblickend. "Ich dachte damals: Wenn ich ein gutes Rennen mache, kann ich es in die Top 10 schaffen. Es war einfach nur ein brillanter Tag." Insbesondere die Szene, in der Lange den vorigen Rekordhalter Mark Allen noch im Zielbereich für das Abnehmen der Bestmarke um Verzeihung bat, ging um die Triathlon-Welt. "Er ist eine Legende", so Lange. "Wenn man seinen Rekord bricht, muss man sich bei ihm entschuldigen."

In Texas den Feinschliff geholt

Auch am Samstag wird der 31-Jährige wieder auf seine Paradedisziplin bauen. "Beim Laufen will ich den Turbo zünden", kündigt er vor seiner zweiten Hawaii-Teilnahme an. Während Konkurrenten wie Sebastian Kienle bereits seit fünf Wochen auf der Pazifikinsel weilen, um sich perfekt vorzubereiten und zu akklimatisieren, kam Lange Ende vergangener Woche von seinem letzten Vorbereitungstrainingslager in Texas an. Drei Wochen trainierte er unter anderem mit dem Schweden Patrik Nilsson, der seinen Ruf als exzellenter Läufer beim Ironman Frankfurt unter Beweis gestellt hatte.

Weitere Informationen Ironman im Liveticker sportschau.de berichtet am Samstag ab 18.15 Uhr von der Ironman-WM auf Hawaii. Dort finden Sie auch weitere Infos zum Kult-Rennen. Ende der weiteren Informationen

Druck, das eigene Ergebnis des vergangenen Jahres verbessern zu müssen, verspürt Lange nicht. "Ein dritter Platz, bei dem ich das Maximum aus meinem Körper geholt habe, ist für mich auch wie ein Sieg", sagt er. Mit einem Angriff auf die Branchenbesten um Titelverteidiger Jan Frodeno liebäugelt der Nordhesse dennoch. "Ich hoffe, dass ich noch näher an die Spitze heranrücken und mir mit den Jungs ein Battle liefern kann."