Von Nordhessen zum Ironman-Weltmeister auf Hawaii: Patrick Lange kostet seinen Sieg auf Hawaii aus und kann sogar den vielen Medienterminen etwas abgewinnen. Für Dinge, die ihm besonders am Herz liegen, nimmt er sich trotzdem Zeit.

Zwei Wochen sind inzwischen vergangen seit Patrick Langes Triumph auf Hawaii. Seit diesem Moment hat sich viel verändert im Leben des Triathleten, der sich in Kona in Rekordzeit zum Weltmeister krönte. Oder besser: alles. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland eilt der Bad Wildunger von Termin zu Termin. Interviews, Fototermine, Autogrammstunden – Lange ist auch darin inzwischen beinahe Profi und genießt den Medienrummel. "Die mediale Aufmerksamkeit ist super, auch für den Sport", sagt Lange am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. "Ich habe das Privileg, Werbung für den Triathlon-Sport zu machen."

Denn das scheint Lange bei seinen unzähligen öffentlichen Auftritten besonders wichtig: Er will seinen Sport in den Mittelpunkt stellen. Jene drei Disziplinen, die er so sehr liebt, für die er lebt. "Ich habe auch das Gefühl, dass ich von Interview zu Interview sicherer werde." Und so zieht er aus der gesteigerten Aufmerksamkeit auch Kraft, nimmt Termine wahr wie er sonst zum Training geht – diszipliniert, aber mit einer gehörigen Portion Freude.

Mit Johnnys Hilfe zum Triumph

Genau die ist es auch, die Lange spürt, wenn er an das Rennen auf Hawaii zurückdenkt. Die Qualen scheinen vergessen, zumindest für den Moment, aber in Erinnerung bleibt eben jener Augenblick als er einen Fan von Darmstadt 98 an der Strecke entdeckt. Im Trikot der Lilien ruft der ihm zu: "Johnny ist bei dir." Gemeint war Jonathan Heimes, glühender Lilien-Fan mit einer besonderen Verbindung zur Mannschaft, der 2016 an einer Krebserkrankung starb. "Ich fand es verwunderlich, dass da jemand im Darmstadt-Trikot auf Hawaii ist", erinnert sich Lange. Erst fünf Kilometer des abschließenden Marathons hatte er da geschafft. "Es ging mir nicht so gut."

Doch der Satz und die Erinnerung an Johnnys Motto "Du musst kämpfen. Es ist noch nichts verloren" gaben Lange neue Kraft. "Das hat mich in dem Moment sehr motiviert und von da an hat es sich angefühlt, als ob mich jemand schiebt." Bereits im Ziel bedankte er sich tief bewegt beim Lilien-Fan und auch bei Johnny. Zurück in seiner Wahlheimat Darmstadt signierte Lange eben jenes Trikot und will es nun zugunsten von Johnnys Stiftung an Spender verlosen. Er ist dankbar – für die Unterstützung und den Rückhalt aus der Heimat.

Klare Kante

Vom Empfang am Flughafen ist er noch immer tief beeindruckt und auch die Verbindung in die nordhessische Heimat ist nie ganz abgerissen. Hier fand der Mountainbiker nach einem schweren Sturz einst zum Triathlon. "Ich war wie blockiert", erinnert er sich. Mit dem Triathlon kam die Sicherheit zurück, der Glaube an sich selbst. Um es in den Hessenkader zu schaffen, musste Lange einst seine Schwimmzeit um über eine Minute verbessern – in nur drei Monaten. "Ich habe das geschafft", so Lange, der damit den Grundstein für seine Karriere gelegt hat.

Doch Lange ist nicht nur diszipliniert, er ist auch meinungsstark. Dass er das Lilien-Tikot zugunsten der Jonathan-Heimes-Stiftung verlost, war für ihn selbstverständlich, sich zu positionieren ist es auch. Als Eintracht-Profi Danny da Costa – ebenfalls im heimspiel! zu Gast – von rassistischen Beleidigungen berichtet, bricht es aus Lange heraus: "Ich finde das hochgradig widerlich. Es ist krass, dass ein junger Sportler so etwas erleben muss. Da tun sich Abgründe auf." Vieles hat sich verändert in Langes Leben. Meinungsfreudig ist er immer noch.