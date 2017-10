Großer Bahnhof am Flughafen: Ironman-Weltmeister Patrick Lange wird in Frankfurt empfangen.

Bild © picture-alliance/dpa

Ankunft in Frankfurt

Weltmeister-Boy is back in town: Ironman-Held Patrick Lange ist am Donnerstagmorgen von Hawaii zurückgekehrt. Die Ankunft in Frankfurt wurde zur Party.

Überwältigt und überglücklich ist Ironman-Weltmeister Patrick Lange am frühen Donnerstagmorgen in Deutschland angekommen. "Es ist krass", sagte der 31-Jährige unmittelbar nach der Landung in Frankfurt. "Vielen Dank für diesen Wahnsinnsempfang. Damit hätte ich gar nicht gerechnet." Langes Familie ebenso wie Freunde und Fans erwarteten ihn unter anderem mit Plakaten, Foto-Collagen und Blumenketten.

Lange wirkte nach seinem Triumph am vergangenen Samstag (Ortszeit) auf Hawaii über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen weiter euphorisch. "Hier zu stehen als Weltmeister mit Streckenrekord, ist immer noch unfassbar", sagte der Athlet aus dem nordhessischen Bad Wildungen. Er hatte die Distanz in 8:01:39 Stunden absolviert. An den Titel Weltmeister müsse er sich erst noch gewöhnen. "Das ist aber etwas, das mir leicht fallen wird", sagte Lange.

Erst Party-Marathon, dann Interview-Marathon

Urlaub wird er nach den Strapazen erst einmal nicht machen. Nach ein bisschen Ruhe nach der Reise will der Weltmeister vom Darmstädter Verein DSW 1912 seinen Erfolg weiter feiern. Zudem stehen nun eine Reihe von Medienterminen für Lange an.

Sendung: hr-iNFO, Aktuell, 19.10.2017, 8.45 Uhr