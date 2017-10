Vivian Cheruiyot will auch am Sonntag die Siegerfäuste ballen.

Vivian Cheruiyot will auch am Sonntag die Siegerfäuste ballen. Bild © picture-alliance/dpa

Sie ist Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin auf der Bahn: Vivian Cheruiyot. In Frankfurt läuft die Kenianerin erst ihren zweiten Marathon - und wird trotzdem als Favoritin mit Ambitionen auf einen neuen Streckenrekord gehandelt.

Weitere Informationen Live im hr Der hr überträgt den Frankfurt Marathon am Sonntag live. Ab 10 Uhr sind sowohl das hr-fernsehen als auch ein Livestream bei hessenschau.de am Start. Ende der weiteren Informationen

Vivian Cheruiyot ist bereit für Sonntag. "Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, in Frankfurt meinen zweiten Marathon zu laufen", sagte die 5.000-Meter-Olympiasiegerin von Rio 2016 am Donnerstag vor Journalisten. "Ich habe mich seit drei Monaten auf dieses Rennen vorbereitet und bin genauso gut in Form wie vor dem London-Marathon im April", verkündete die Kenianerin: "Mein Ziel ist es, am Sonntag eine persönliche Bestzeit zu laufen. Ich weiß, dass die Strecke hier schnell ist und glaube, dass Frankfurt im Herbst das bestmögliche Rennen für mich ist. Ich gehe hier mit einem guten Gefühl an den Start."

Bei ihrem ersten Marathon über die 42,195 Kilometer in London schaffte Cheruiyot auf Anhieb eine starke Zeit von 2:23:50 Stunden und wurde Vierte. Jetzt möchte die 34-Jährige in Frankfurt ihre Zeit nochmals verbessern - und am Streckenrekord kratzen. Die Bestmarke liegt bei 2:21:01 Stunden und wurde vor fünf Jahren von der Äthiopierin Meselech Melkamu aufgestellt. Cheruiyot muss sich aber starker Konkurrenz erwehren: Gleich fünf Athletinnen stehen auf der Frankfurter Startliste, die bereits schneller als die Kenianerin gelaufen sind.

"Sport-Superstar" versprüht Olympia-Fair

Doch für das besondere Flair beim Rennen am Sonntag sorgt zweifelsohne Cheruiyot. Der Veranstalter feiert die 34-Jährige im Vorfeld als "Sport-Superstar" - und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Die Weltsportlerin des Jahres 2011 gewann bei der WM im südkoreanischen Daegu sowohl die 5.000 als auch 10.000 Meter. Die insgesamt fünfmalige Weltmeisterin, die 2011 auch bei der Cross-WM ganz oben auf dem Podest stand, krönte ihre Bahn-Karriere 2016 bei den Spielen in Rio. Und so ist Cheruiyot die erste Olympiasiegerin, die je auf der Startliste in Frankfurt stand.

"Ich denke, dass ich in der Zukunft auch im Marathon sehr gut sein kann. Ich will mich Schritt für Schritt verbessern", sagte die Kenianerin, die in Frankfurt einen großen Sprung nach vorne machen möchte. Am Sonntag soll die erste Hälfte des Rennens in 70 Minuten gelaufen werden. "Das Optimum wäre, wenn ich dann die zweite Hälfte noch mal in 70 oder sogar 69 Minuten laufen könnte." Um die starke Konkurrenz macht sich Cheruiyot nicht viel Gedanken. Denn: "Ich laufe nur für mich."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! extra, 29.10.2017, 10 Uhr