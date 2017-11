Eine Ära geht zu Ende, eine neue beginnt: Jürgen Kessing löst Clemens Prokop an der Spitze des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ab. Auch er verschreibt sich dem Kampf gegen Doping und König Fußball.

Jürgen Kessing ist neuer Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Der 60-Jährige wurde beim Verbandstag des DLV am Samstag in Darmstadt wie erwartet zum Nachfolger des scheidenden Clemens Prokop gewählt. Dieser stellte sich nach fast 17 Jahren im Spitzenamt und 25 Jahren im Präsidium nicht mehr zur Wahl.

Kessing, im Hauptberuf SPD-Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister der baden-württembergischen Stadt Bietigheim-Bissingen, war von einer Findungskommission ausgewählt und als einziger möglicher Kandidat präsentiert worden. Er erhielt 144 Ja-Stimmen, 19 der wahlberechtigten Landesverbands- und Präsidiumsvertreter stimmten mit Nein. "Ich will nun ein bisschen von dem zurückgeben, was ich als junger Mensch in der Leichtathletik erfahren habe."

Make Leichtathletik great again

Ein detailiertes Wahl- oder Aktionsprogramm präsentierte der im Sport weitgehend unbekannte Kessing bei seinem Amtsantritt noch nicht, seine Ziele formulierte er aber klar: "Der Kampf gegen Doping geht weiter. Wir sind Vorreiter für einen fairen Sport und wollen Chancengleichheit", so der neue Präsident, der damit die strikte Linie seins Vorgängers exakt einhält.

Außerdem betonte Kessing, dass er die olympische Kernsportart Leichtathletik wieder mehr in den öffentlichen Fokus rücken und sich gegen König Fußball zur Wehr setzen wolle. "Der Fußball stellt ja alles zu", bemängelte er. "Da setze ich auch Hoffnung auf die EM 2018 in Berlin." Ein Leichtathletik-Sommermärchen im Stile der Fußball-WM 2006 – und schon könne die "Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wieder eine deutlich intensivere werden".

Bei der EM ist Prokop der Chef

Kessing selbst wird bei den internationalen Titelkämpfen in der deutschen Hauptstadt allerdings nicht an vorderster Front für mehr Aufmerksamkeit kämpfen. Sein Präsidenten-Vorgänger Prokop ist noch Präsident des Organisationskomitees und wird im Olympiastadion deshalb noch einmal das Sagen haben. "Das stört mich nicht", so Kessing. "Im Gegenteil, wir haben keine Probleme miteinander. Und wie heißt es so schön: Im reißenden Fluss wechselt man nicht die Pferde."

Für all diese Vorhaben wünschte Prokop seinem Nachfolger viel Erfolg, erinnerte aber auch noch einmal an die Wichtigkeit der Aufgaben. "Ich übergebe Ihnen die zentrale Verantwortung für diesen kulturellen Schatz. Sollte dieser mal eine Delle bekommen, bringen Sie ihn schnell wieder zum Glänzen."

