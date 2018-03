Wenige Wochen vor Saisonstart in der German Football League bangen die Frankfurt Universe um ihre Zukunft. Die Konten wurden eingefroren, die Lizenz kann nicht bezahlt werden. Darunter leidet auch der FSV Frankfurt.

Die Profi-Footballer der Frankfurt Universe stehen vor einer ungewissen Zukunft. Wie der Verein AFC am Dienstag mitteilte, wurde der Betriebs- und Vermarktungsvertrag mit der Frankfurt Universe Betriebs GmbH (FUB) gekündigt und die Konten der Profiabteilung eingefroren.

FSV Frankfurt wartet auf sein Geld

Der frühere Manager Matthias Mämpel hatte Anfang März vor Gericht ausstehende Zahlungen in Höhe von 165.000 Euro erwirkt, die FUB ist damit handlungsunfähig. Die finanziellen Mittel reichen weder für die Erlangung der Lizenz noch für die Begleichung der Verbindlichkeiten an den FSV Frankfurt. Die Footballer hatten ihre Heimspiele im Stadion der Regionalliga-Fußballer ausgetragen und schulden den Bornheimern einen sechsstelligen Betrag.

Der Vereinsvorsitzende Dirk Arnold betonte in einer Mitteilung, dass der Schritt unvermeidbar gewesen sei. Noch habe man aber das gemeinsame Ziel, das GFL-Team auch in der kommenden Saison am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen.