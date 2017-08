Mit einer Fabelzeit hat Gesa Felicitas Krause den deutschen Rekord über 3.000 Meter Hindernis beim ISTAF in Berlin deutlich verbessert. Auch Sprinterin Lisa Mayer durfte sich über eine Bestmarke freuen.

Was für ein Lauf von Gesa Felicitas Krause beim traditionellen Leichtathletik-Meeting ISTAF: Angetrieben vom Publikum im Berliner Olympiastadion verbesserte die 25-Jährige aus dem mittelhessischen Ehringshausen am Sonntag ihren deutschen Rekord über 3.000 Meter Hindernis auf 9:11,85 Minuten.

Das bedeutete Platz zwei hinter der Kenianerin Norah Jeruto Tanui, die in 9:03,72 Minuten so schnell war wie noch nie eine Läuferin in Berlin. Krause, die bei der WM in London durch eine Rempelei um ihre Medaillenchance kam, drückte ihre eigene Rekordmarke vom Mai dieses Jahres um fast vier Sekunden.

"Nach diesem WM-Debakel war es schwer, mich noch einmal aufzuraffen. Aber ich wollte diesen Rekord", sagte sie und gab zu: "Bei der WM sind Tränen geflossen. Jetzt ist es der beste Abschluss der Saison, den ich mir wünschen konnte."

Mayer stark, Schäfer chancenlos

Gleich zwei Erfolge verbuchte zudem 100-Meter-Sprinterin Lisa Mayer. In 11,14 Sekunden stellte die Wetzlarerin eine neue persönliche Bestmarke auf und musste sich nur Tianna Bartoletta aus den USA (11,04) geschlagen geben. Mit der DLV-Staffel stand Mayer wenig später sogar ganz oben und verwies in 42,17 Sekunden das US-Quartett (43,07) diesmal auf Rang zwei.

Keine Rolle im Kampf um die vorderen Plätze spielte indes Carolin Schäfer. Drei Wochen nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille im Siebenkampf ließ es die Athletin der LG Eintracht Frankfurt in Berlin etwas ruhiger angehen. Über 100 Meter Hürden würde Schäfer - ebenso wie ihre Vereinskameradin Claudia Salman-Rath im Weitsprung - nur Achte.