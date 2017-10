In wenigen Wochen steht der Frankfurt Marathon an. Beim Expertentalk sprechen die Lauf-Asse Arne Gabius, Julian Flügel und Claudia Dreher über das Rennen. Das Gespräch zeigen wir im Livestream.

Am 29. Oktober wird es wieder voll auf Frankfurts Straßen. Wenn der Startschuss zum Frankfurt Marathon ertönt, setzen sich auch in diesem Jahr wieder tausende Läufer in Bewegung. Was passiert auf der 42,195 Kilometer langen Strecke, wie bereitet man sich am Besten vor und was ist das Schöne am Marathon?

Solche und weitere Fragen werden im Expertentalk zum Marathon beantwortet. Am 4. Oktober um 19 Uhr sprechen Moderator Ralf Scholt und die Lauf-Asse Arne Gabius, Julian Flügel und Claudia Dreher über das Rennen. Das Gespräch können Interessierte im Livestream bei hessenschau.de verfolgen.