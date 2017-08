Hürdenläuferin Pamela Dutkiewicz aus Kassel muss ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitigt beenden. Knieprobleme zwingen die WM-Dritte von London zu einer längeren Pause.

"Ein dickes Knie, WM-Bronze und ein breites Lächeln – so sieht das Ende meiner Traumsaison aus", schrieb die Hürdenläuferin am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite . "Jeder Hürdensprinter muss in jedem Lauf 10 Hürden überqueren. Dadurch ist immer alles offen – aber es kann auch immer etwas schief gehen."

Bei einem Wettkampf in Warschau war Dutkiewicz in der vergangenen Woche gestürzt und aufs Knie gefallen. "Es ist zwar 'nur' ein Bluterguss im Gelenk, also nicht Schlimmes, aber ich kann das Knie aktuell nicht frei bewegen." Deshalb müsse sie ihre Saison früher als geplant beenden.

Wehwehchen, Schmerzen, harte Einheiten

Die 25-Jährige wolle sich nun die Ruhe geben, die ihr Körper nach solch einer intensiven Saison brauche. "All die Wehwehchen, Schmerzen und harten Einheiten, die ich ausgehalten habe, haben sich ausgezahlt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich für meinen steinigen Weg mit WM-Bronze belohnt wurde", schrieb sie. Bei den Weltmeisterschaften in London war die gebürtig aus Kassel stammende Leichtathletin im Finale über 100 Meter Hürden auf den dritten Platz gesprintet.

"Es fällt mir nicht leicht, die kommenden Meetings abzusagen", schrieb Dutkiewicz. Dazu gehört unter anderem das am Donnerstag stattfindende Meeting der Diamond League in Zürich, für das sie sich in ihrer Disziplin als einzige Europäerin qualifiziert hatte. "Und mein Herz blutet, dass ich nicht noch einmal vor deutschem Publikum beim ISTAF in Berlin laufen kann." Das Internationale Stadionfest in der deutschen Hauptstadt steigt am Sonntag.

Dutkiewicz in Berlin dabei, aber nicht am Start

Die Stimmung im Berliner Olympiastadion wolle sich Dutkiewicz aber nicht entgehen lassen. "Ich werde im Publikum sitzen, meine geliebte Leichtathletik bewundern und vielleicht nach und nach realisieren, dass tatsächlich ich vor wenigen Tage diese WM-Medaille gewonnen habe."