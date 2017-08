Für die beiden hessischen Leichtathletinnen Pamela Dutkiewicz und Gesa Felicitas Krause war es eine wechselhafte Saison. Ein versöhnliches Ende aber schafften beide. Im heimspiel! sprachen sie über Rückschläge, Rekorde und Momente des ganz großen Glücks.

Pamela Dutkiewicz und Gesa Felicitas Krause eint nicht nur die Liebe zur Leichtathletik, sie blicken auch auf eine Saison zurück, in der sie über sich hinausgewachsen sind, aber auch Rückschläge einstecken mussten. Eine Saison, die für die beiden hessischen Athletinnen dennoch versöhnlich endete. Denn Krause, die mit dem unverschuldeten Sturz im Finale über 3.000 Meter Hindernis bei der WM in London einen niederschmetternden Tiefpunkt erlebte, präsentierte sich nach dem Rückschlag stärker denn je.

Beim ISTAF in Berlin pulverisierte sie am Sonntag ihren eigenen deutschen Rekord und kam nach nur 9:11,85 Minuten ins Ziel. "Das war ein versöhnlicher Abschluss und für mich ganz wichtig", verriet Krause am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens. "Es war ein tolles Erlebnis, die Stimmung war grandios und es ist etwas Besonderes, als Athlet dort laufen zu dürfen und zu können."

Stärker als zuvor

Natürlich habe sie nach dem verpatzten Rennen in London mit dem deutschen Rekord geliebäugelt, "aber das ist nach so einer Saison schwer". Geschafft hat sie es dennoch – auch, oder vor allem weil Trainer Wolfgang Heinig sie auch nach dem Rückschlag motiviert hat. "Er hat mir in den letzten Wochen tagtäglich zur Seite gestanden, auch wenn ich am Boden war und die Tränen über mein Gesicht geflossen sind", so Krause.

Heinig hat die 25-Jährige aufgerichtet, ihr den Glauben an sich selbst, ihre Stärken und Fähigkeiten zurückgegeben. "Für mich war eine Welt zusammengebrochen", sagte sie. "Gemeinsam Erfolge zu feiern ist schön. Aber es verbindet auch, wenn man einen Tiefschlag überwinden muss."

Medaille als "unfassbare Belohnung"

Tiefschläge kennt auch Dutkiewicz. Jahrelang kämpfte sie mit ihrem Gewicht, setzte sich massiv unter Druck und trainierte bis zur Erschöpfung. Mit einer Ernährungsumstellung und mehr Gelassenheit kamen schließlich auch die Erfolge, als Krönung die Bronzemedaille bei der WM in London vor wenigen Wochen. "Das war eine unfassbare Belohnung. Ich habe so viele Jahre hart trainiert", verriet Dutkiewicz.

Die Rückschläge haben auch sie stärker gemacht. "Der Erfolgsweg geht selten geradeaus. Man muss Umwege gehen und auch Niederlagen gehören dazu. Aber ich glaube, wenn man dranbleibt, wird es auch belohnt", sagte sie. Den Beweis hat Dutkiewicz bei der WM selbst geliefert. "Ich habe im Vorfeld gehört, dass viele den Fehler machen und nicht bis zur Ziellinie fokussiert sind."

Kämpfen bis zum Schluss

Die letzte Hürde ist über die 100 Meter nämlich nicht das letzte Hindernis, es sind die Meter danach. Dutkiewicz hat nicht nachgelassen, wusste um die Bedeutung des letzten Abschnittes. "Das Ziel war, bis zum letzten Meter zu sprinten." Das hat die Baunatalerin geschafft, sich die Medaille in einem packenden Fotofinish gesichert. Noch hat Dutkiewicz nicht genug. "Nach oben geht immer viel", sagte sie. "Das stärkt und beflügelt und zeigt, dass noch mehr geht." Bei der EM im kommenden Jahr in Berlin will sie "in Topform auf der Bahn stehen". Da hat sie mit Krause noch etwas gemein.