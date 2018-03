Aus 0:2 mach 3:2! Die Löwen fehlt in den Eishockey-Playoffs dank eines weiteren Erfolgs über die Kassel Huskies nur noch ein Sieg zum Weiterkommen. Bad Nauheim muss das Aus in den Playoffs hinnehmen.

Die Löwen Frankfurt haben die Viertelfinal-Serie in den DEL2-Playoffs gegen die Kassel Huskies endgültig in ein 3:2 nach Spielen gedreht. Die Hausherren setzten sich am Freitagabend mit 4:2 im Heimspiel durch und benötigen damit nur noch einen Erfolg zum Einzug ins Halbfinale. Dabei waren die Huskies mit 2:0-Siegen in die "Best of Seven"-Serie gestartet. Kassel steht vor dem Heimspiel am Sonntag nun mit dem Rücken zur Wand.

Der EC Bad Nauheim zog in einem wahren Krimi beim ESV Kaufbeuren den Kürzeren. Die Gastgeber verwandelten einen Penalty in der 16. Minute der Overtime zum 1:0-Sieg. Die Roten Teufel verlieren damit die Playoff-Serie mit 1:4 und scheiden aus den Playoffs aus.