Im vierten Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie konnten die Löwen Frankfurt ihr Heimspiel nicht gewinnen. Gegen die Bietigheim Steelers liefen die Hessen dem Rückstand chancenlos hinterher.

DEL2-Club Löwen Frankfurt hat das vierte Spiel der Halbfinal-Playoff-Serie gegen Bietigheim verloren. Im Heimspiel am Mittwochabend gegen die Steelers musste sich das Fritzmeier-Team am Mittwoch mit 1:4 geschlagen geben. In der Halbfinal-Serie (Best of Seven) steht es nach der Niederlage nun 2:2.

Vor rund 5.500 Zuschauern konnten sich die Frankfurter nicht gegen Bietigheim wehren. Nach einer frühen Führung durch die Gäste kamen die Löwen zwar im ersten Drittel durch Patrick Jarrett zum Ausgleich. Bietigheim nahm im zweiten Drittel durch zwei Treffer das Zepter wieder in die Hand und gab die Führung nicht mehr ab. Stärkster Spieler der Steelers auf dem Eis war Marcus Sommerfeld mit drei Treffern.