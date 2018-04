Dank großer Moral haben sich die Löwen Frankfurt die Führung im Playoff-Halbfinale der DEL2 erkämpft. Bei den Bietigheim Steelers kamen die Hessen nach Rückstand eindrucksvoll zurück.

DEL2-Club Löwen Frankfurt hat sich in der Halbfinal-Playoff-Serie gegen Bietigheim den Heimvorteil gesichert. Bei den Steelers gewann das Fritzmeier-Team am Montag mit 6:4. In der Halbfinal-Serie (Best of Seven) steht es nach dem zweiten Erfolg nun 2:1 aus Sicht der Hessen, die am kommenden Mittwoch im Heimspiel erhöhen können.

Vor rund 3.700 Zuschauern in Bietigheim bewiesen die Frankfurter große Moral: Nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand - alle Tore fielen in Überzahl - drehten die Löwen im zweiten Abschnitt auf und kamen durch vier Tore in Folge zur Vorentscheidung. Clarke Breitkreuz traf doppelt für die Gäste.