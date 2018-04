Zweites Playoff-Spiel in der DEL2

Gleichstand im Halbfinal-Duell: Spiel zwei gegen Bietigheim geht an die Löwen Frankfurt. Damit ist für die Löwen wieder alles offen im Rennen um den Meistertitel.

Die Löwen Frankfurt haben das zweite Playoff-Spiel gewonnen. Gegen Bietigheim setzten sich die Löwen mit 3:1 durch. Damit machte das Team von Trainer Franz-David Fritzmeier die Niederlage aus dem vergangenen Spiel wieder vergessen und konnten den Rückstand egalisieren. Somit wahren die Hessen weiterhin alle Chancen im Rennen um die Meisterschaft.

Matthew Pistilli und C.J. Stretch mit Doppelschlag trafen für die Frankfurter vor heimischer Kulisse und ließen die rund 6.000 Zuschauer jubeln. Zwar ging Bietigheim im ersten Drittel durch ein Tor durch Justin Kelly in Führung, doch die Löwen glichen zügig aus. Danach ließen die Hausherren aus Frankfurt die Gäste aus Bietigheim nicht mehr zum Zuge kommen. Das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie steigt am Ostermontag (17 Uhr) in Bietigheim.

