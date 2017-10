Mit Thomas Zampach beim Marathon laufen - so geht es

Platz in der Prominenten-Staffel

Beim Frankfurt Marathon können Sie gemeinsam mit Eintracht-Legende Thomas Zampach laufen. Hier erfahren Sie, wie Sie sich für einen Platz in der Prominenten-Staffel bewerben können.

Wer beim Frankfurt Marathon mit Thomas Zampach in der Festhalle einlaufen will, hat hier die Gelegenheit dazu. Bewerben Sie sich bis 24. Oktober für einen Platz in der Prominentenstaffel des früheren Eintracht-Profis.

Schreiben Sie uns an heimspiel@hr.de, warum ausgerechnet Sie am 29. Oktober mitlaufen sollten. Die einzige Voraussetzung für eine Teilnahme: Sie müssen 14 Kilometer in sportlichem Tempo problemlos absolvieren können.

Live im hr

Der Hessische Rundfunk überträgt den Frankfurt Marathon am Sonntag, 29. Oktober, live im hr-fernsehen und im Livestream bei hessenschau.de. Start ist um 10 Uhr, kommentiert wird das Rennen von Ralf Scholt und Experte Dieter Baumann. Alle Infos zur Sendung gibt es hier.