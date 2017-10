Wenn tausende Läufer auf Frankfurts Straßen unterwegs sind, dann muss der Nahverkehr weichen: Beim Frankfurt Marathon am Sonntag wird es für Autofahrer, Busse und Straßenbahnen eng. Keine Probleme gibt es bei U- und S-Bahnen.

Weitere Informationen Der Marathon live im hr Der HR überträgt den Frankfurt Marathon am Sonntag ab 10 Uhr live im Fernsehen und bei hessenschau.de. Ende der weiteren Informationen

25.000 Läufer auf der Strecke, hundertausende Zuschauer am Streckenrand: Am 29. Oktober hat der Frankfurt Marathon die Stadt fest in der Hand. Daher werden zahlreiche Straßen in der Innenstadt, in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst und im Gallus zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr gesperrt.

Betroffen sind unter anderem die Hansaallee, die Eschersheimer Landstraße und die Alte Brücke. Eine detaillierte Auflistung der Straßen finden Sie in dieser Mitteilung der Polizei . Dort wird auch erklärt, wie man neuralgische Punkte wie den Hauptbahnhof oder die Krankenhäuser erreichen kann. Generell empfehlen die Behörden aber, Autos außerhalb der Innenstadt zu parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die City zu fahren.

U- und S-Bahnen fahren

Im öffentlichen Nahverkehr gibt es zwar auch Einschränkungen, man kommt aber besser durch als mit dem Pkw. Besonders betroffen sind das Bus- und Straßenbahnnetz. Die Straßenbahnlinien 11, 12, 15, 16, 17, 21 sowie der Ebbelwei-Express verkehren gar nicht oder nur auf kürzeren Routen. Bei den Bussen gibt es bei den Linien 34, 36, 46, 50-55, 59, 61, 62, 64 und 75 Beeinträchtigungen. Details zu den genauen Zeiten und jeder einzelnen Linie erklärt der Verkehrsverbund traffiQ hier .

Keine Einschränkungen gibt es am Sonntag übrigens für die Benutzer von S- und U-Bahnen. Alle Linien verkehren planmäßig – und mit zusätzlichen Zügen. Auf der S1 und S2 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst setzt der RMV von 10 bis 16.30 Uhr auf mehr Züge. Außerdem bieten zahlreiche Bahnen der Linien S1 bis S6 mehr Platz durch zusätzliche Wagen. Dasselbe gilt für die U-Bahn-Linien der U1 bis U8. Weitere U-Bahn-Linien fahren in einer höheren Taktung.